網美遭急流捲走亡！　泥水中「絕望緊抓車身」最後身影曝光

▲珍妮佛與丈夫被洪水捲走。（圖／翻攝Instagram@jheisoaresmartins、X，下同。）



記者吳美依／綜合報導

巴西東南部城市「烏貝蘭迪亞」（Uberlândia）24日發生洪災，網美珍妮佛（Jennifer Soares Martins）與丈夫一同受困，他們緊緊抓住汽車車身，最終卻仍不敵湍流，連人帶車被沖走，最後身影如今在社群媒體上瘋傳。

綜合外媒報導，珍妮佛與丈夫瓦利森（Wallison Lima）原本躲在車上避難，座車卻被洪水沖來的其他東西撞上，才會選擇下車，未料因此受困。

Veja momento em que influenciadora é arrastada por enchente e morre



Jeniffer Soares Martins estava em Uberlândia, em Minas Gerais, acompanhada do marido quando o episódio aconteceu, neste domingo (24/11)



Leia: https://t.co/Oag63JOrRv pic.twitter.com/yw4WeImV5U — Metrópoles (@Metropoles) November 24, 2024

根據影片，夫妻倆緊緊抓著汽車車身，對抗水位及腰、來勢洶洶的湍流。儘管附近熱心住戶伸出梯子、試圖救援，無奈長度太短了，根本搆不到，只好眼睜睜看著汽車被沖走，珍妮佛與瓦利森也很快消失在視線中。

珍妮佛在網路上使用的名稱為「Jhei Soares」，在Instagram超過8.5萬人追蹤，不時分享穿搭、購物、人生哲學，她與瓦利森相愛超過14年、結婚8年，也經常向粉絲分享婚姻生活。

不幸的是，28歲的珍妮佛被證實溺斃身亡，只有丈夫倖存下來。瓦利森悲痛發文，證實愛妻的死訊，「我只想要她回來」，粉絲們也紛紛湧入留言哀悼。

不過，「烏貝蘭迪亞」當局堅稱情況已獲控制，正在密切監測該地區的降雨，「電力、供水、網路及電話服務都沒有受到影響，沒有社區被孤立，也沒有高速公路被封鎖。」