泰國南部暴雨肆虐！洪水吞沒民宅癱瘓道路　災民抱兒童救生圈逃命

▲泰國南部持續降雨引發洪災，目前已有1人死亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

泰國南部近日暴雨連連，引發嚴重洪災，導致數千人流離失所，至少1人喪生。位於泰馬邊境的宋卡府、也拉府、北大年府，以及陶公府是受災最嚴重的地區，當地有多條道路被斷，學校也被迫停課，目前政府已緊急設立救災中心並部署警力支援。然而，當局指出，未來數日的雨勢仍將持續，災情恐進一步惡化。

綜合外媒報導，泰國內政部防災減災廳表示，泰南素叻他尼府、洛坤府、宋卡府、北大年府、也拉府，以及陶公府等13個地區，自11月30日起至12月4日，將遭遇暴雨侵襲，目前當地已有多個地區出現洪水災情，部分災情嚴重的地區更水深及腰。

Heartbreaking Floods Devastate Yala and Beyond, Thailand

(November 27, 2024)



Devastating floods sweep through Yala and numerous other southern regions, leaving destruction and despair in their wake. pic.twitter.com/aXkeUQHoj6 — Weather monitor (@Weathermonitors) November 27, 2024

網上流出的影片顯示，毀滅性洪水已將也拉府變成水鄉澤國，多棟平房幾乎快被沒頂，而民眾則拿著小孩的救生圈，一面在水中漂浮，一面逃生。截至目前，那拉提瓦府已有一名學生因洪水喪命，持續降雨也造成逾2700名居民流離失所，當地65所學校被迫停課。

洪水不僅影響民眾的日常生活，也對當地經濟造成打擊。由於也拉府的災情特別嚴重，泰國鐵路局已宣布暫停從合艾至也拉府和陶公府的列車服務，但這也阻礙了災區的救援和物資運輸。

▲泰國當局已派員進入災區施救，但由於道路中斷，救援行動也面臨阻礙。（圖／翻攝自X）

面對嚴峻的洪災，泰國政府迅速啟動緊急措施，在受災地區設立緊急救援中心並開通熱線，協助受災居民。報導稱，如今當局已派遣超過500名士兵和志願者前往災區，協助分發救濟物資並疏散居民。警方也參與行動，到災區進行巡邏，以防止淹水區域的民宅遭竊，並協調各部門執行撤離計畫。

目前，泰國氣象部門仍對南部多地發布暴雨警報，預計未來幾天大範圍降雨將持續。那拉提瓦省省長已成立專門小組，加速排水工作以減輕災難。當局呼籲民眾提高警惕，避免前往危險地區，並遵循政府指示撤離至安全場所。