泰國南部暴雨肆虐！洪水吞沒民宅癱瘓道路　災民抱兒童救生圈逃命

▲泰國南部持續降雨引發洪災,目前已有1人死亡。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

泰國南部近日暴雨連連,引發嚴重洪災,導致數千人流離失所,至少1人喪生。位於泰馬邊境的宋卡府、也拉府、北大年府,以及陶公府是受災最嚴重的地區,當地有多條道路被斷,學校也被迫停課,目前政府已緊急設立救災中心並部署警力支援。然而,當局指出,未來數日的雨勢仍將持續,災情恐進一步惡化。

綜合外媒報導,泰國內政部防災減災廳表示,泰南素叻他尼府、洛坤府、宋卡府、北大年府、也拉府,以及陶公府等13個地區,自11月30日起至12月4日,將遭遇暴雨侵襲,目前當地已有多個地區出現洪水災情,部分災情嚴重的地區更水深及腰。

