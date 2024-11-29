馬來西亞洪災4死疏散數萬人　恐釀10年來最嚴重災情

▲馬來西亞多個州暴雨成災，圖為東北部的吉蘭丹州街道淹水。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社吉隆坡29日綜合外電報導

馬來西亞政府今天表示，國內多個州暴雨成災，迄今已造成4人死亡、8萬多人被迫撤離家園，官員警告，今年雨季恐引發大馬10年來最嚴重水患。

綜合法新社和路透社報導，馬來西亞國家災害指揮中心（National Disaster Command Centre）表示，本週以來，國內7州已有8萬589人被迫疏散至467處臨時避難中心，其中以東北部的吉蘭丹州（Kelantan）和相鄰的丁加奴州（Terengganu）受創最重。

每年10月至隔年3月雨季期間，馬來西亞半島東部沿海常見大雨成災，但本週降下的暴雨已造成多地民眾被迫撤離家園，地點集中於大馬東北部接壤泰國的吉蘭丹州（Kelantan）。

馬來西亞副首相兼國家災難應變委員會（National Disaster Management Committee）主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）昨天表示，這波洪災預期將比2014年更為嚴重，當時近25萬人被迫離開家園。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）引述阿末扎希的話指出：「鑑於情勢的嚴峻程度，已動員各方以保障洪水災民的安全和福祉。」

阿末扎希表示，政府已派出逾8萬2000名安全人員，並出動救生艇、4輪驅動車輛，以及直升機救災。

大馬國有的「馬來亞鐵道公司」（Keretapi Tanah Melayu Berhad, KTMB）在臉書發文表示，東部沿海9條列車路線因洪災停駛。

大馬氣象局27日警告，這波豪雨預計持續至今天。氣象局上週表示，季風潮（monsoon surge）預期將對馬來西亞半島東部帶來豪大雨，並且持續至12月1日。（譯者：劉淑琴/核稿：洪啓原）