藍稱馬龍不交流「教育部憂高中生心智未成熟」　教長怒：講話要負責

▲教育部長鄭英耀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九邀請大陸桌球名將馬龍與陸生團昨午抵台，隨後前往台北市中山女高參訪，國民黨立委賴士葆稱，教育部政務次長葉丙成擔心高中生心智未成熟，因此只參訪，不與學生交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑澄清，安排行程時沒有考慮那麼多，剛好遇女中段考，不打擾比較好。葉丙成也表示，沒有這樣說，當時只提醒不要影響學生上課作息。對於賴士葆的說法，教育部長鄭英耀今（28日）受訪時也罕見動怒批，講這種話的立委應該負責任。

前總統馬英九邀大陸桌球名將馬龍等抵台交流，第一站前往中山女中，協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆說，今陸生團中山女中只參訪，不與學生做交流，主要是因為教育部次長葉丙成擔心高中生心智未成熟，「比較敏感」。

被問到陸生團不與學生交流，傳出理由是擔心高中生心智未成熟「比較敏感」，蕭旭岑回應，感謝教育部政務次長葉丙成的協助，馬辦主動協調時沒有規劃跟學生接觸，主因是女中學生剛好要段考，不打擾比較好。

鄭英耀今上午受訪時表示，馬英九基金會提出到大學交流訪問，中山女中部分，基金會基於善意，不要影響到學校行程，考量老師教學、家長會有困擾，所以沒有與學生互動。

至於藍委賴士葆的「高中生心智不成熟」說法，鄭英耀罕見動怒駁斥，講這種話的立委應該負責任。