快訊／桌球「奧運金牌」馬龍來了　粉絲擠爆桃機嗨：再來一球！

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師生來台訪問，今（27日）中午抵台，展開為期9天的訪問，特別的是訪團成員中包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩。中午12點馬龍一行人到達入境大廳，大批粉絲把現場擠的水泄不通，尖叫聲連連，高喊「再來一球！」馬龍、楊倩也親切的向支持者們微笑招手，被粉絲們一路簇擁著上遊覽車。

▲中國奧運金牌馬龍、楊倩抵台。（圖／記者許靖騏攝）

▲馬龍、楊倩抵台。（圖／記者許靖騏攝）

馬龍身穿淺色西裝，整個人顯得非常休閒帥氣有精神，一出場即引起現場粉絲暴動，展現國際運動好手超高人氣，更有群眾尖叫喊著「馬龍再來一球」。不過，馬龍和楊倩並未接受採訪，在現場工作人員的引導下，一行人上了前來的迎接的遊覽車。

▲中國奧運金牌馬龍及楊倩的粉絲到場接機。（圖／記者許靖騏攝）

馬英九基金會邀請訪台的陸生團成員，來自包括北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大學師生，其中包括就讀北京體育大學的奧運金牌桌球名將馬龍，以及就讀清華大學的奧運金牌射擊女將楊倩。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨接受專訪時透露，陸生團首日會先去前總統蔡英文的母校中山女中，之後會去很多地方，包括林安泰古厝、台北孔廟等保存傳統文化的古蹟，也會去逛西門町、萬華的華西街、台北101。後續行程還會安排去九份、日月潭、台中洲際棒球場、淡水老街等地，以及參訪企業。

蕭旭岑說明，7所大陸大學的訪問團預定由清華大學校務委員會主任邱勇率隊，全程預計9天8夜，與包括台大、清大、政大、陽明交大、文化、長庚大學等六所大學交流，而參訪中山女中行程，是多年來馬辦邀訪的陸生團首次參訪台灣的傑出高中。