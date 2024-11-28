揭「黃巾之亂」采盟與桃機簽25年約　王鴻薇傻眼：檢討霸王條約

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中華隊拿下本屆世界棒球12強超級循環賽的冠軍，不少棒球迷25日至桃園機場迎接球員凱旋歸來，但采盟免稅店身穿黃衫的員工卻拉起布條亂入大合照宣傳，引發「黃巾之亂」，桃機因此開罰100萬元，采盟也為此道歉、捐款。藍委王鴻薇質疑，采盟在桃機已經有相當特權，還有霸王條款可以簽約長達25年，因此也要求桃機檢討，不能讓采盟完全照著合約經營到2040年。

王鴻薇提到，自己去年就曾質疑，采盟當時取得在桃園機場的合約長達12年之久，還因為疫情的關係又延長3年4個月，采盟不以此為滿足，用促參條例再申請延長後，桃園機場公司又再給了9年4個月，合計下來，采盟在桃園機場的合約長達25年之久，這到底是一個什麼樣的霸王條約，可以簽到4分之1個世紀這麼長。

王鴻薇痛批，采盟在桃園機場已經擁有相當的特權，但采盟在這次引發眾怒後，特權不但被揭發，這麼長的合約也被要求檢討。自己在立法院質詢時，就要求桃園機場公司，不能因為這個到2040年4月的合約，就讓采盟完全照著合約走，桃園機場總經理也承諾必須重新檢討，在合約裡面「公共服務」是不是有不合格，不能讓采盟一方面拿霸王條款，一方面又如此囂張在機場隨便就介入合影搶C位引起公憤，她強調，采盟不只是要捐款、被罰款，霸王條款也應該被好好檢視。

桃園機場公司則回應，采盟的合約因為受到COVID－19疫情影響，所以有延後，合約到期日為2040年4月30日，後續沒有其它延長。公司總經理范孝倫表示，契約裡有雙方可以檢討的機制，這部分在後續執行會定期檢討，也會跟廠商來做相關討論。