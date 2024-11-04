馬英九邀陸生訪台9天8夜行程曝光　名單驚見「奧運六金王」馬龍

▲前總統馬英九再邀陸生訪台。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（4日）召開記者會，宣布前總統馬英九再度邀請中國七所大學共40名師生，於今年11月27日訪問台灣9天8夜，將與台灣的台灣大學、政治大學、清華大學等六所大學交流，並參訪台灣著名景點，並已向陸委會、教育部等單位送件，懇請政府儘速核准。

蕭旭岑指出，在兩岸關係空前緊張，格外需要民間交流的時刻，中國這幾所著名大學的同學來訪，實地與台灣的大學同學互動，傾聽台灣民眾心聲，了解台灣真實情況，有助於紓緩兩岸氣氛，傳達更多和平訊息，也符合賴清德總統上任後一直強調「希望兩岸健康有序交流」的理念。

蕭旭岑提到，去年，馬英九基金會邀請北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等五所中國的大學師生來訪，所到之處，都感受到台灣人溫暖的善意，並為兩岸關係帶來極為正面的成果。前總統蔡英文任內的政府高層，事後也表達高度肯定，認為對兩岸關係極為正向。可見讓兩岸的年輕人多往來、多接觸，對兩岸關係發展非常重要。

蕭旭岑表示，他曾於今年7月拜會陸委會主委邱垂正與教育部次長葉丙成，提及馬英九基金會將規劃再次邀請陸生訪台，均獲得正面肯定。今天記者會舉行同時，馬英九基金會也將同步向陸委會、教育部等單位送件，懇請政府儘速核准，讓中國同學能順利訪台。

蕭旭岑說，馬英九去年與今年兩度訪問中國，率領台灣學生與中國的大學師生交流時，都曾當面邀請他們回訪。今年馬英九基金會也積極規劃邀約，最後促成中國訪團來台，足見兩岸交流是大家共同的願望。

蕭旭岑介紹，北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等七所中國大學的訪問團，預定由中國清華大學校務委員會主任邱勇率隊，全程預計9天8夜，與包括台大、清大、政大、陽明交大、文化、長庚大學等六所大學交流。同時訪問團也將參訪在台灣極富盛名的台北市立中山女子高級中學。

蕭旭岑特別指出，這次陸生團成員包括就讀北京體育大學的2016里約奧運及2020東京奧運男子單打桌球冠軍馬龍，以及就讀清華大學的2020東京奧運射擊冠軍楊倩，也期望能與台灣同學切磋互動。回顧馬龍出戰4屆奧運共取得6面金牌，成為奪得奧運金牌數最多的中國運動員。

蕭旭岑表示，此次訪問團也將安排參訪日月潭等景點，讓中國同學更加深入認識台灣歷史與景點之美，能將台灣美好的一面帶回中國，如此更能促進兩岸關係。同時馬英九基金會也將安排棒球體驗活動，讓中國的同學們親身上場體驗台灣風靡的棒球文化。

蕭旭岑嘆，總統賴清德上任後10天，陸委會公布最新民調顯示，超過8成的國人支持「兩岸重啟雙邊觀光、陸生來台」，陸委會主委邱垂正也曾表示，只要有利於兩岸健康有序的交流，陸委會都支持。馬英九基金會做為民間單位，願意全力協助政府推動兩岸關係，讓兩岸儘速恢復正常交流。

