曝馬龍赴中山女高「不交流」原因　馬辦：台灣學生都很有主見了

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九邀請大陸桌球名將馬龍與陸生團今（27日）抵台，下午前往台北市中山女高參訪，針對藍委賴士葆拋出說法，教育部政務次長葉丙成擔心高中生心智未成熟，這趟行程因此只參訪，不與學生交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，其實台灣國高中的學生們都很有主見，都能自己判斷什麼是好的，安排行程時沒有考慮那麼多，而且剛好也遇女中段考，不打擾比較好。

前總統馬英九邀桌球名將馬龍等抵台交流，第一站前往中山女中，協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆說，今陸生團中山女中只參訪，不與學生做交流，主要是因為教育部次長葉丙成擔心高中心智未成熟，「比較敏感」。

訪問團下午2點多抵達學校，馬龍、楊倩等人滿臉笑容與媒體打招呼，但並未受訪。

被問到陸生團不與學生交流，傳出理由是擔心高中心智未成熟「比較敏感」，蕭旭岑回應，很高興第一站就到台灣最優秀的高中之一，中山女高有許多傑出校友，讓中國大陸頂尖大學師生參訪台灣優秀的高中是很棒的交流，高中生很快就會成長念大學，兩岸有這樣的互動很好。

蕭旭岑也感謝教育部政務次長葉丙成的協助，馬辦主動協調時沒有規劃跟學生接觸，主因是女中學生剛好要段考，不打擾比較好；蕭也強調，其實國中高中的台灣學生們都很有主見，都能自己判斷什麼是好的，安排行程時沒有考慮那麼多，只是單純覺得兩岸青年在教育上應該多交流，中國頂尖大學的大哥大姊都很優秀，多多接觸對兩岸都是好事，沒有設限。

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