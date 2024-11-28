許銘春「公帑辦個唱」涉貪列被告　李彥秀：陳菊是否自請調查？

▲前勞動部長許銘春。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

勞動部前部長許銘春被爆料在2022年用「就業安定基金」365萬元舉辦演唱會，自己高唱半小時，涉嫌貪汙，台北地檢署26日分案，將許銘春列為他字案被告。國民黨立委李彥秀今（28日）表示，監察院長陳菊要不要自請接受調查？陳菊還適任澄清吏治的憲政機關首長嗎？「許銘春廉價的眼淚，千萬勞工欲哭無淚」。

許銘春被控在2022年，挪用「就業安定基金」356萬元舉辦演唱會，結果卻許銘春登台將近40分鐘，唱了半首「孤女的願望」、完整的「純情青春夢」，以及合唱「我的心裡只有你沒有他」，疑涉及貪汙舞弊，台北地檢署26日分「他字案」調查，許銘春與謝宜容皆為被告。

李彥秀批，許銘春將勞工的「救命錢」，當作自己的「私房錢」，當成私人的「小金庫」，不僅「無限歡唱」，更拿來大作「個人關係」，成為「拍馬屁」的伴手禮。「敬！前進的光」音樂會表面上是紀念「性別工作平等法」20週年，但實際上，「性別工作平等法」2002年三讀通過時，勞委會主委就是陳菊，許銘春規避國會監督，用就業安定基金經費，搭建「馬屁舞台」與陳菊同框，更親自「粉墨登場」為陳菊歌功頌德，還大合唱「我的心裡只有你沒有他」，將紀念音樂會搞成「敬！陳菊的光」。

李彥秀指出，許銘春「拍馬屁」的政治投資還不只這件，去年4月，民進黨立委楊曜就質疑許銘春，用就安基金補助高雄市政府3000萬元舉辦「廿五淑女事件」五十周年紀念活動，是對陳其邁「拍馬屁」，許銘春當時淚灑立法院，大喊「不幹了」，結果風暴越演越烈，最後還是高雄市政府主動撤案，不申請就安基金補助才化解更大的政治風暴。

「就業安定基金」是為了「解決外籍勞工對本國勞工的就業衝擊」，向移工的雇主徵收「就業安定費」，推動就業服務、職業訓練等相關措施，協助本勞穩定就業，並加強移工管理措施。李彥秀嘆，但短短三年間，全台失聯移工從5萬人，一路飆升到8.8萬人，涉嫌刑案人數也節節增加，但是專勤隊人數嚴重不足，平均一人要管理1413名移工。

李彥秀說，「就業安定基金」更大開後門，讓其他部會開心「請款」，交通部紓困觀光業，就花了10億元就安基金；經濟部發給雇主的基本工資薪資補貼，2022與2023年也從就安基金編列近50億經費。就安基金29位管理委員，都由勞動部聘任，勞動部「球員兼裁判」，許銘春更身兼「大會主席」，有更多上下其手的空間。地檢署已經將許銘春列為涉貪被告，監察院要不要清查就安基金的濫用？監察院長陳菊要不要自請接受調查？陳菊還適任澄清吏治的憲政機關首長嗎？

