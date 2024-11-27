球王馬龍現身中山女高引暴動！　女學生甜喊「龍哥」要簽名

▲馬龍現身中山女高，女粉搶著要簽名。（圖／馬辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，今（27日）下午抵達中山女高參訪，大陸桌球名將馬龍展現超高人氣，女學生把走道擠的水泄不通，尖叫連連要馬龍簽名，馬龍所到之處都受到大批女學生圍觀，面對台灣學生熱情滿滿，馬龍也熱情揮手致意，並露出燦爛笑容。另外，馬龍也體驗「虛擬高爾夫球場」，揮桿後引爆觀眾歡呼聲。

此次陸生團成員包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩。馬龍一行人稍早抵達中山女高，進行第一個參訪行程，更有粉絲早早在現場，就為了一睹球王風采，馬龍現身後，粉絲全嗨翻甜喊「馬龍！」

馬龍今天身穿清爽的淺色西裝抵台，讓接機的粉絲全嗨翻，更有群眾嗨喊「馬龍再來一球」。不過，馬龍和楊倩並未接受採訪，在現場工作人員的引導下，一行人上了前來的迎接的大巴。

▲女學生搶要馬龍簽名。（圖／馬辦提供）

這次陸生團訪台第一站，就是到中山女高參訪。約莫2時左右，中山女高外已經有許多球迷聚集，就是為了一睹球王風采。更有熱情粉絲準備禮物要給馬龍。

馬龍一行人下車後，直接步行進入中山女高，粉絲一看到馬龍，立刻大喊「龍哥！」馬龍雖未受訪但也熱情揮手致意，並露出燦爛笑容，讓現場球迷直呼「都值了」、「本人比想象中還高！」

▲馬龍模擬高爾夫揮桿。（圖／馬辦提供）

在前總統馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑的帶領下，陸生團參觀中山女高建築與古蹟等，並體驗「虛擬高爾夫球場」。而馬龍所到之處也引發女學生暴動，尖叫連連、搶要簽名，高喊「龍哥！」就算是在段考也想要一睹世界球王英姿。

▲馬龍現身中山女高，女學生全暈了。（圖／馬辦提供）