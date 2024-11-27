　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

球王馬龍現身中山女高引暴動！　女學生甜喊「龍哥」要簽名

▲馬龍幫女學生簽名。（圖／馬辦提供）

▲馬龍現身中山女高，女粉搶著要簽名。（圖／馬辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，今（27日）下午抵達中山女高參訪，大陸桌球名將馬龍展現超高人氣，女學生把走道擠的水泄不通，尖叫連連要馬龍簽名，馬龍所到之處都受到大批女學生圍觀，面對台灣學生熱情滿滿，馬龍也熱情揮手致意，並露出燦爛笑容。另外，馬龍也體驗「虛擬高爾夫球場」，揮桿後引爆觀眾歡呼聲。

此次陸生團成員包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩。馬龍一行人稍早抵達中山女高，進行第一個參訪行程，更有粉絲早早在現場，就為了一睹球王風采，馬龍現身後，粉絲全嗨翻甜喊「馬龍！」

馬龍今天身穿清爽的淺色西裝抵台，讓接機的粉絲全嗨翻，更有群眾嗨喊「馬龍再來一球」。不過，馬龍和楊倩並未接受採訪，在現場工作人員的引導下，一行人上了前來的迎接的大巴。

▲馬龍現身中山女高，女學生全暈了。（圖／馬辦提供）

▲女學生搶要馬龍簽名。（圖／馬辦提供）

這次陸生團訪台第一站，就是到中山女高參訪。約莫2時左右，中山女高外已經有許多球迷聚集，就是為了一睹球王風采。更有熱情粉絲準備禮物要給馬龍。

馬龍一行人下車後，直接步行進入中山女高，粉絲一看到馬龍，立刻大喊「龍哥！」馬龍雖未受訪但也熱情揮手致意，並露出燦爛笑容，讓現場球迷直呼「都值了」、「本人比想象中還高！」

▲馬龍現身中山女高，女學生全暈了。（圖／馬辦提供）

▲馬龍模擬高爾夫揮桿。（圖／馬辦提供）

在前總統馬英九、馬英九基金會執行長蕭旭岑的帶領下，陸生團參觀中山女高建築與古蹟等，並體驗「虛擬高爾夫球場」。而馬龍所到之處也引發女學生暴動，尖叫連連、搶要簽名，高喊「龍哥！」就算是在段考也想要一睹世界球王英姿。

▲馬龍現身中山女高，女學生全暈了。（圖／馬辦提供）

▲馬龍現身中山女高，女學生全暈了。（圖／馬辦提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／TPBL史上最慘！中信特攻破單場新低
馬龍現身中山女高引暴動！　女學生甜喊「龍哥」要簽名
PEETA葛格前妻偷竊被抓包　健人蓋伊曝「沒報警」主因
一把惡火奪7命！惡嫌自豪「比鄭捷厲害」：破台灣紀錄
旅日族注意！日本免稅制度大改變
美女議員遭控「約砲人夫」！正宮嗆：臭X子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

球王馬龍現身中山女高引暴動！　女學生甜喊「龍哥」要簽名

美女議員遭長文控「約人夫到家裡看貓咪」！正宮嗆：臭X子有完沒完

行政院明通過打詐綱領2.0　點名「退休族群」遭詐人數攀升：要注意

國台辦批賴清德「騙高中生」　陸委會：人身攻擊我國元首

波波牙醫議題燒　賴清德：限額50名不變、偏鄉計畫綁定10年

不滿吳乃仁欠款上億！黃國昌嗆凍結預算　台糖：吳已還7百多萬

賴清德出訪傳中共擬「聯合利劍C」　國防部：有充分準備

海科館長涉霸凌遭拔官　凌濤：僅調職沒道歉簡直「謝宜容2.0」

海基會董座吳豊山：國台辦754字　沒1字說明「中華民國位置在哪」

紀錄片《國有器官》播映期間屢收跨境炸彈恐嚇　警政署：已累積30起

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

寶寶腳趾頭圓滾滾像花生　調皮姨套殼：有人要吃？

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

球王馬龍現身中山女高引暴動！　女學生甜喊「龍哥」要簽名

美女議員遭長文控「約人夫到家裡看貓咪」！正宮嗆：臭X子有完沒完

行政院明通過打詐綱領2.0　點名「退休族群」遭詐人數攀升：要注意

國台辦批賴清德「騙高中生」　陸委會：人身攻擊我國元首

波波牙醫議題燒　賴清德：限額50名不變、偏鄉計畫綁定10年

不滿吳乃仁欠款上億！黃國昌嗆凍結預算　台糖：吳已還7百多萬

賴清德出訪傳中共擬「聯合利劍C」　國防部：有充分準備

海科館長涉霸凌遭拔官　凌濤：僅調職沒道歉簡直「謝宜容2.0」

海基會董座吳豊山：國台辦754字　沒1字說明「中華民國位置在哪」

紀錄片《國有器官》播映期間屢收跨境炸彈恐嚇　警政署：已累積30起

擋誰財路？賈永婕嘆「被威脅了」不敢說：講出來我可能要被⋯

快訊／TPBL史上最慘！　中信特攻48分鐘僅拿61分破單場新低

第33屆台灣精品獎頒獎典禮　跨產業AI創新與淨零永續產品大放異彩

林昱珉爆「先入伍服役」再赴美！父親好友曝動向：職棒生涯剛起步

65歲歌王全球7地置產…又拿碩士學位　竟爆2天後緊急開刀！

九把刀談簽賭案「球迷的重創」　痛心發聲：我以為全台灣人都明白

朝萬戶社宅邁進！台中公園二期好宅動土　首年租金5折

彰警員尋短手機留遺書「點名3同事霸凌」未開調查審議會家屬不滿

PEETA葛格前妻偷錢包「他沒報警」　健人蓋伊回應3質疑曝主因

館長自爆做過職棒球版簽賭　王浩宇兌現千讚承諾：檢舉了

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

政治熱門新聞

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

快訊／馬龍來了！　粉絲擠爆桃機嗨喊：再來一球

悠遊卡11／29起開賣「奪冠紀念卡」

館長自爆做過球版　黃國昌回應了

馬龍對台印象「春暖花開」　第一餐喝珍奶、吃肉燥麵

爆周玉蔻曾私約和解茶　張淑娟怒了

戴湘儀遭控約砲人夫！正宮：臭X子有完沒完

賴清德PO「獅迷自肥照」　蔡英文回應了

拿陳傑憲無頭看板挨轟　陳智菡曝心聲

高雄高爾夫球場關定了！陳其邁硬起來「無法妥協」

賴清德指點林家正「打擊技巧」惹議　凌濤轟：自我感覺良好

性別又遭質疑！林郁婷世界盃退賽抗議　卓榮泰力挺

傳賴清德想「500紙鈔」印台灣隊　黃暐瀚支持：用了24年為何不能換

馬龍赴中山女高「不交流」　馬辦曝原因

更多熱門

相關新聞

海科館長涉霸凌遭拔官　凌濤批「謝宜容2.0」

海科館長涉霸凌遭拔官　凌濤批「謝宜容2.0」

國立海洋科技博物館館長陳素芬疑似職場霸凌，教育部今（27日）表示，將陳素芬調離非主管職，持續調查是否職場霸凌，並於完成後公布報告。國民黨智庫副執行長凌濤質疑，陳素芬僅被調離主管職，也無公開道歉，簡直是「謝宜容2.0」，引發基隆基層莫大的憤怒，難道在民進黨高官眼裡，寶貴的人命不值錢嗎？

馬龍對台印象「春暖花開」　第一餐喝珍奶、吃肉燥麵

馬龍對台印象「春暖花開」　第一餐喝珍奶、吃肉燥麵

馬龍赴中山女高「不交流」　馬辦曝原因

馬龍赴中山女高「不交流」　馬辦曝原因

發起罷免李彥秀遭酸「綠輸不起」　港湖民團：未受任何政黨指揮

發起罷免李彥秀遭酸「綠輸不起」　港湖民團：未受任何政黨指揮

藍營提案刪大部分潛艦預算　綠籲回頭是岸：勿挖空軍民防衛力量

藍營提案刪大部分潛艦預算　綠籲回頭是岸：勿挖空軍民防衛力量

關鍵字：

國民黨馬英九馬龍蕭旭岑

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

小S溝通老公「想開放性關係」

見陳傑憲奪冠後「2舉動」...她決定離婚！

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面