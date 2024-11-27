影／馬龍訪台：夜市小吃每樣都想嚐　跟莊智淵、林昀儒是好朋友

記者蔡紹堅／綜合報導

馬英九基金會邀請中國大陸多所大專院校的陸生訪台，大陸桌球奧運金牌馬龍、射擊奧運金牌楊倩也在名單內，受到大量關注。出發之前，馬龍在北京受訪，表示台灣的夜市小吃他每樣都想嚐看看，而他的台灣朋友莊智淵、林昀儒聽說他要來，也有邀請他吃飯，說要帶他逛一逛。

馬龍曾在奧運奪得桌球金牌，目前是北京體育大學的學生，他表示，對台灣其實還是有一些嚮往，可能從電視上或者課本上瞭解到，這次想實地去看一看，當然對台灣的美食也已經期待很久，「經常看到台灣的夜市小吃，覺得每樣都想嚐一嚐、看一看。」

馬龍強調，他這次不光是以一個運動員的身份，另一方面也是以一個大學生的身份跟大家交流，「我覺得這樣可能大家感覺更親切一些，也很期待到大學當中跟他們一起用乒乓球來交流。」

▼馬龍期待享用台灣美食。（圖／翻攝CCTV）



馬龍還說，台灣的桌球運動員他也比較熟悉，無論是之前的莊智淵、林昀儒，還有鄭怡靜，大家在私底下都是非常好的朋友，「他們知道我要去台灣的時候，也邀請我，看有沒有機會一起吃吃飯，或是帶我逛一逛。」

馬龍也希望能去日月潭拍一些好看的照片，回來給家人朋友一起分享，不光日月潭，對故宮、陽明山，這些景點都非常期待，「希望真正能夠親臨現場。」對於棒球，他坦言自己了解不多，但也希望能體驗看看。

大陸射擊奧運金牌楊倩也很開心能參加此次行程，她說，看到行程中有要前往日月潭，她小學時學會一篇課文，就是關於日月潭的，還聽說日月潭也叫「龍湖」，「很好奇為什麼叫這個名字，我一定會拍很多漂亮的照片。」

楊倩還說，要去台灣的學校也很期待，能跟各個學校的同學交流，也希望能交到一些好朋友。此外，她也提到，有朋友推薦她一定要來台灣吃正宗的鳳梨酥，她自己也想體驗從來沒接觸過的棒球。



▼楊倩對日月潭被稱為「龍湖」的原因感到好奇。（圖／翻攝日月譚天）

