桃市衛生局查驗中藥產品揪11件違規　籲市民用藥安全五撇步

▲桃園市衛生局近來查驗中藥產品，其中有11件違規產品。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市中藥產品，桃園市政府衛生局為守護民眾中藥用藥安全，普查轄內近600家中藥販賣業者並執行上市後中藥監測計畫，其中查獲11件違規產品，後續均已依法處辦。衛生局提醒，中藥用藥安全須遵照五撇步「停、看、聽、選、用」，養成正確使用中醫藥觀念，才能放心使用。

衛生局指出，為確保市民朋友中藥用藥安全，每年都會在中醫診所、中藥房及藥局等場域進行上市後中藥監測計畫，今年共抽查及抽驗159件中藥材與中藥製劑，其中違規樣態以逾保存期限之中藥材（8件）為最多，其餘為外包裝未依規定標示產地（1件）、檢出二氧化硫超標（1件）及藥材基原不符規定（1件），檢出違規中藥產品皆依藥事法規定由本局或移請所轄衛生局處辦。

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▲桃園市衛生局提醒民眾中藥用藥安全。（圖／衛生局提供）

衛生局局長賈蔚表示，中藥用藥安全要遵照五撇步：「停偏方、看中醫、聽仔細、選合格、用對藥」，提醒民眾勿聽信偏方，自行購買來服用來路不明的中藥；生病時，停止不當看病及隨意購藥用藥行為，要看合格的中醫；就診時，病情要說清楚，醫師的囑咐要聽仔細；用藥時，要選衛生福利部核准有許可證字號的中藥藥品，相關藥品資訊建議可至中藥藥品許可證系統：（https://gov.tw/VCj）查詢。

此外，衛生局將於12月14、15日於藝文特區展演中心藝文廣場舉辦「桃食安心嘉年華市集」，為提升民眾正確使用中藥健康識能，屆時將攜手中藥商業同業公會辦理中藥用藥安全活動，讓大家大啖美食之同時獲得中醫藥用藥知識與好禮，衛生局邀請市民闔家共同提升健康知識。