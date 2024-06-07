端午節將至桃園食品檢驗增加「要價千萬新利器」　食安把關更給力

▲桃園市政府衛生局在端午節前啟用新檢驗設備－造價千萬元的「液相層析串聯質譜儀，為食安工作把關。（圖／衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局為守護民眾食品安全，持續向中央爭取經費購置檢驗設備，最近新增造價千萬元的「液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS）」，可執行蘇丹色素、動物用藥乙型受體素類、氯黴素類、多重農藥殘留、抗生素等共計281項檢驗項目，提供更完善食品安全監測與把關服務。

衛生局指出，為擴增檢驗實驗室檢驗能力提升檢驗技術、品質與服務量能，以因應重大食安事件發生時可快速執行檢驗，經向中央爭取經費購置檢驗設備，今年獲補助新增「液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS）」，已於今年6月啟用，衛生局實驗室是衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)及全國認證基金會(TAF)認證通過的食品檢驗測試實驗室，在檢驗品質上具有國際認可水準，近年也致力朝向達成檢測動物用藥之全能實驗室目標努力。

▲桃園市政府衛生局已自6月啟用新檢驗設備－造價千萬元的「液相層析串聯質譜儀，確保市民食安工作。（圖／衛生局提供）

衛生局表示，肩負中央與地方分工檢驗業務之禽肉動物用藥殘留專責局，檢測雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等12縣市之送驗市售抽樣食品，今年獲得衛福部補助，增購液相層析串聯式質譜儀(LC/MS/MS)，可執行蘇丹色素(4項)、動物用藥中的乙型受體素類(21項)、氯黴素類(4項)、四環黴素類(7項)、多重殘留(48項)、硝基呋喃代謝物(5項)、抗生素及其代謝物多重殘留分析(16項)、抗原蟲劑類(23項)、離子型抗球蟲藥類(5項)、β-內醯胺類(19項)、安保寧(1項)及禽畜產品中殘留農藥129項等共計281項檢驗外，另包括邦克列酸檢驗項目，提供更完善的食品安全監測服務。

衛生局強調，檢驗係食品安全基石，面對重大食安事件發生，實驗室人員化身食安守門員，接收大量食品檢體，不分日夜完成檢驗，以期儘早阻絕不合格具危害性食品流通至市面，積極為民眾食品安全把關。新儀器加入檢驗服務行列後，更可提供更完善食品安全監測服務，朝向具備國家級檢驗能力之目標邁進，衛生局亦受理登記於桃市之食品類別業者及設籍於桃園市之市民食品檢驗服務，其檢驗項目、收費標準及注意事項可至桃食安心資訊平台：(http://food-safety.tycg.gov.tw/)「桃食安心專欄」＞「檢驗專欄」項下查詢。