3男缺錢刺青店噴辣椒水「搶走皮包」　熱心民眾包圍報警活逮

▲桃園市陳姓男子25日晚間夥同2名同夥到中壢區元化路某刺青店，向老闆噴灑辣椒水後搶走隨身包包，得手後被圍觀民眾包圍，警方快打部隊到場制伏後帶回。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子因缺錢花用，25日晚間夥同譚姓男子與1名未成年少年，到中壢區元化路某刺青店，向老闆噴灑辣椒水後搶走其隨身包包，被害人受害後追出呼救，引起路人包圍3人並報警處理，中壢警方出動快打部隊到場制伏3人帶回偵訊，訊後依加重強盜、少年事件處理法移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市陳姓男子25日晚間夥同2名同夥到中壢區元化路某刺青店，向老闆噴灑辣椒水後搶走隨身包包，得手後被圍觀民眾包圍，圖為案發現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）



中壢警方指出，11月25日晚間8時接獲通報指稱，中壢區元化路一處位於5樓刺青店發生強盜案件，立即出動快打部隊到場，到場後發現路人包圍包括19歲陳姓男子、24歲譚姓男子與一名未成年少年共3人。

▲中壢警分局中壢派出所副所長曾恩琦說明刺青店強盜案件過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，19歲陳姓男子曾到刺青店刺青，因此與業者熟識，案發時，陳男夥同2人到刺青店，突然對46歲老闆噴灑辣椒水，搶走其隨身包包，內有現金1萬餘元，3人得手後轉身下樓欲逃逸，老闆則追出呼救，一樓有不少路過民眾察覺後將3人包圍，並趁機報警處理，警方快打部隊到場後將3人制伏帶回派出所偵訊，訊後依加重強盜、少年事件處理法等罪嫌將3人分別移送桃園地檢署與桃園少年法庭偵辦。