「腸病毒71型疫苗」　桃園弱勢兒童8／15免費接種

▲桃園市衛生局呼籲，15日起免費補助弱勢兒童接種「腸病毒71型疫苗」。（圖／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（14）日主持市政會議時指出，明（15）日起，市府將補助設籍桃市具低收入或中低收入戶資格等弱勢家庭，出生滿2個月至未滿2歲孩童免費接種「腸病毒71型疫苗」，最多可補助3劑、每劑最高4000元施打費用，鼓勵家長帶著幼童至市府合作各醫療院所接種。

張善政表示，目前正值腸病毒流行期，若孩童班上有人感染腸病毒將面臨全班停課，家長需臨時請假照顧帶來困擾，市府為降低腸病毒傳染風險並減輕市民負擔，經研議後推動補助計畫，符合資格者可至桃市32家合作醫療院所接種，相關資訊可上衛生局官網：（https://reurl.cc/LldEW3）查詢，預計適用者有800名嬰幼兒受惠。

▲桃園市長張善政籲請符合接種「腸病毒71型疫苗」家長，盡速攜帶幼童接種疫苗。（圖／桃園市新聞處提供）

衛生局局長劉宜廉說，桃園市為六都中最年輕且生育率最高城市，為讓年輕父母安心生養，市府持續推動相關婦幼政策，包括凍卵補助、生育津貼多1胎加1萬、好孕專車2.0、支持企業托育、產婦心理諮商與擴大托兒據點等。此外，脊髓肌肉萎縮症（SMA）篩檢補助自8月1日起也放寬原有條件限制，將未曾受檢孕婦、新生兒皆納入補助對象，以鼓勵早期篩檢、早期預防，減輕家庭負擔。

衛生局強調，9月開學後學童接觸頻繁，若幼童感染腸病毒應在家休息，避免與其他幼兒接觸，感染後一週如有出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，應立即送往桃市5家腸病毒重症責任醫院，包括林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛福部立桃園醫院、敏盛綜合醫院與國軍桃園總醫院等就醫，掌握黃金時間治療並降低重症風險。