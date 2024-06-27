「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

▲桃園市衛生局今天在各區衛生所進行「全民愛滋篩檢日宣導」。（圖／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為響應美國國家愛滋病患者協會（NAPWA）訂於每年6月27日為「全民愛滋篩檢日（National HIV Testing Day）」，桃園市衛生局鼓勵民眾「主動參與」愛滋病毒篩檢，在桃市13區衛生所提供「免費愛滋病毒篩檢」，市民亦可利用21家社區藥局與桃緣彩虹居所購買「在家自我篩檢試劑」，完成篩檢後可至網頁登錄結果，並提供可轉帳郵局／銀行帳戶資料，即可退回預先支付試劑費用，相關自我篩檢資訊可至網站查詢（https://gov.tw/D8C）。

據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，桃園市截至今年6月25日止，新增愛滋感染人數統計有68人，其中近9成感染者是透過不安全性行為感染，約有4成感染者是透過「定期主動篩檢」或「例行性篩檢」檢出，衛生局為此呼籲預防愛滋主動篩檢可保性福。

▲桃園市各區衛生所常常進行愛滋篩檢宣導。（圖／桃市衛生局提供）

桃園市衛生局指出，為保障民眾隱私並強化民眾接受篩檢意願，衛生局與4家醫療院所包括衛福部桃園醫院、林口長庚醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院與桃緣彩虹居所合作，提供個人化「免費愛滋匿名篩檢服務」，提供專人一對一篩檢及衛教諮詢服務，過程約30分鐘即可得知初步篩檢結果及相關衛教諮詢服務，有需要民眾可至各合作醫院官網或撥打桃緣彩虹居所專線：0920-696610預約篩檢。



衛生局分析愛滋通報資料，有近9成感染者是透過不安全性行為感染，籲請民眾主動接受「愛滋病毒篩檢」重要性，不論性別、年齡及族群，只要曾有性行為者至少進行1次愛滋篩檢；如有不安全性行為者則建議每年至少進行1次篩檢。若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，如有愛滋篩檢與預防相關疑問，可撥打桃園市防疫專線：0800-033355，或疾管署專線「1922」洽詢。