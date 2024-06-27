　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

▲桃園市衛生局今天在各區衛生所進行「全民愛滋篩檢日宣導」。（圖／桃市衛生局提供）

▲桃園市衛生局今天在各區衛生所進行「全民愛滋篩檢日宣導」。（圖／桃市衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為響應美國國家愛滋病患者協會（NAPWA）訂於每年6月27日為「全民愛滋篩檢日（National HIV Testing Day）」，桃園市衛生局鼓勵民眾「主動參與」愛滋病毒篩檢，在桃市13區衛生所提供「免費愛滋病毒篩檢」，市民亦可利用21家社區藥局與桃緣彩虹居所購買「在家自我篩檢試劑」，完成篩檢後可至網頁登錄結果，並提供可轉帳郵局／銀行帳戶資料，即可退回預先支付試劑費用，相關自我篩檢資訊可至網站查詢（https://gov.tw/D8C）。

據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，桃園市截至今年6月25日止，新增愛滋感染人數統計有68人，其中近9成感染者是透過不安全性行為感染，約有4成感染者是透過「定期主動篩檢」或「例行性篩檢」檢出，衛生局為此呼籲預防愛滋主動篩檢可保性福。

▲桃園市各區衛生所常常進行愛滋篩檢宣導。（圖／桃市衛生局提供）

▲桃園市各區衛生所常常進行愛滋篩檢宣導。（圖／桃市衛生局提供）

桃園市衛生局指出，為保障民眾隱私並強化民眾接受篩檢意願，衛生局與4家醫療院所包括衛福部桃園醫院、林口長庚醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院與桃緣彩虹居所合作，提供個人化「免費愛滋匿名篩檢服務」，提供專人一對一篩檢及衛教諮詢服務，過程約30分鐘即可得知初步篩檢結果及相關衛教諮詢服務，有需要民眾可至各合作醫院官網或撥打桃緣彩虹居所專線：0920-696610預約篩檢。

衛生局分析愛滋通報資料，有近9成感染者是透過不安全性行為感染，籲請民眾主動接受「愛滋病毒篩檢」重要性，不論性別、年齡及族群，只要曾有性行為者至少進行1次愛滋篩檢；如有不安全性行為者則建議每年至少進行1次篩檢。若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，如有愛滋篩檢與預防相關疑問，可撥打桃園市防疫專線：0800-033355，或疾管署專線「1922」洽詢。

 【更多新聞】

狂徒轟派出所+員警31槍！勇警負傷還擊　桃檢求刑18年

男搶殘障攤商17張刮刮樂「6張刮中1800」　剛要換錢就被逮

以為遇真愛！匯款幫女網友辦親人後事　桃警阻詐保他11萬積蓄

 

 

 

ET快訊
老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光
偷吃友妻害懷孕！俄小王開車「衝出3F墜地」3屍4命　恐怖畫面
「阿彌陀佛姐」身世曝　遭車撞紀錄20次↑
獨／議員控妻偷吃分局長還斬他手　知情人士還原「電扇砸妻」內幕
2025請假攻略出爐！「爽放9天連假」
看到這輛保時捷請通報！　車行6位數獎金懸賞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「芒果界LV」夏雪芒果獨賣會　26日在香港開跑

2025台灣燈會桃園青埔登場　交通接駁、管制路段12月辦理說明

台東慢經濟發酵　食育力五星城市4連霸

鼓勵外籍生畢業留台就業　移民署桃園站進入校園宣導

知本溫泉套房餘屋7戶及1筆土地　減價後7／2第二次拍賣

促進「新健康社會」　日本健康政策與PHR專家參訪林口長庚醫院

台東男出遊返程車輛拋錨　大武警協助排除故障

「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

提升醫療技術　嘉基獲「就醫無礙標竿競賽」醫院組全國銀獎

上班途中遇老翁跌1米深水溝　布袋警安撫助脫困

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

「芒果界LV」夏雪芒果獨賣會　26日在香港開跑

2025台灣燈會桃園青埔登場　交通接駁、管制路段12月辦理說明

台東慢經濟發酵　食育力五星城市4連霸

鼓勵外籍生畢業留台就業　移民署桃園站進入校園宣導

知本溫泉套房餘屋7戶及1筆土地　減價後7／2第二次拍賣

促進「新健康社會」　日本健康政策與PHR專家參訪林口長庚醫院

台東男出遊返程車輛拋錨　大武警協助排除故障

「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

提升醫療技術　嘉基獲「就醫無礙標竿競賽」醫院組全國銀獎

上班途中遇老翁跌1米深水溝　布袋警安撫助脫困

告五人圓夢了！　「前進歐洲開唱」真的要去巴塞隆納

「芒果界LV」夏雪芒果獨賣會　26日在香港開跑

台鐵隆田、善化站擬改建「跨站式站房」　西港大橋塞車點分期打通

破紀錄！《哈利波特》初版首集封面原畫　「近6200萬」天價落槌

超渣男「時間管理大師」！同時交14女友還傳性病　家人配合演出

2025台灣燈會桃園青埔登場　交通接駁、管制路段12月辦理說明

台東慢經濟發酵　食育力五星城市4連霸

美魔女開敞篷保時捷鬼切！擦撞右側休旅車…最高罰1800元

謝忻健康亮紅燈突進急診！　「痛到無法彎腰」曝病況

陸委會：升級赴陸警示為提醒風險　視而不見才是政府失職

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

地方熱門新聞

餐飲集團嘉義設食材中心　再開全台最大門市

苗栗露營區氾濫！業者霸占水塔惹怒在地人

花蓮分署法拍有好康　84萬當溫泉套房主人

裝設冷氣室外機　未符合職安規定要罰3至30萬元

女大生到壽司店將守宮放盤上　衛生局回應

嘉義福容voco酒店正式開幕　蔡英文、蘇貞昌剪綵

火鍋店意外拉抬住房率　轉型吃到飽嘉義首見

台中南屯市場整頓3個月　路霸攤商怕吞罰單不擺了

嘉市警加強取締民族路吳鳳北路違停

關帝港開基武廟捐贈台南市消防局防護裝備

黃昏市場小吃攤瓦斯軟管脫落引起火災

2024桃園蓮花季6/29開幕　送限量紀念品+農遊券

小林紅麴保健品爆傷腎！30人提團體訴訟

2024岸內製片所揭曉20組新星名單

更多熱門

相關新聞

桃市衛生局新增液相層析串聯質譜儀　增強檢測能力

桃市衛生局新增液相層析串聯質譜儀　增強檢測能力

桃園市政府衛生局為守護民眾食品安全，持續向中央爭取經費購置檢驗設備，最近新增造價千萬元的「液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS）」，可執行蘇丹色素、動物用藥乙型受體素類、氯黴素類、多重農藥殘留、抗生素等共計281項檢驗項目，提供更完善食品安全監測與把關服務。

桃園衛生局抽查中藥商　1產地不清+4產品過期

桃園衛生局抽查中藥商　1產地不清+4產品過期

保欣再出包！辛香料檢出農藥殘留+重金屬

保欣再出包！辛香料檢出農藥殘留+重金屬

桃園衛生局下令！醫療長照機構停用辣椒粉

桃園衛生局下令！醫療長照機構停用辣椒粉

桃園「土地公誕辰」開設新冠疫苗接種站

桃園「土地公誕辰」開設新冠疫苗接種站

關鍵字：

全民愛滋篩檢日桃市衛生局預防篩檢

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

獨／否認要寵物店幫修繕　2F屋主秀對話截圖

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

即／台中回收場怪手斗勺撞破腦袋　闆娘當場慘死

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

施工方「挺2樓屋主」道歉了！

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

自爆鄉代老婆不倫分局長　花蓮議員被妻斬手噴血

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面