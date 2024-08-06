桃園衛生局抽驗中元食品結果曝　「硬干」含過氧化氫！立即下架

▲桃園市衛生局稽查人員針對中元節於轄區糕餅業者抽驗應景食品。（圖／衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對民間傳統節日中元節將屆，桃園市衛生局為維護食品衛生安全，於轄區抽驗應景食品，包括祭祀用水果、素食食品、糕餅、休閒零食（餅乾糖果）、飲料、豆製品、水產煉製品與肉類製品總計194件，其中1件「硬干」（小的硬豆干）檢出含「過氧化氫」不符規定，衛生局已依法處辦。其餘抽驗結果已公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台：(http://food-safety.tycg.gov.tw/)區供市民參考。

衛生局指出，這次抽驗194件應景食品，檢驗項目包含農藥殘留、動物性成分、防腐劑、丙酸、過氧化氫、皂黃、著色劑、動物用藥等項目，其中抽驗1件不合格「硬干」產品被檢測出含「過氧化氫」呈現陽性，其標準是不得檢出，已責令業者下架該批產品，並依食品安全衛生管理法第18條第1項規定，及同法第47條第9款處新台幣3萬元以上300萬元以下之罰鍰。

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▲桃園市衛生局稽查人員最近針對轄區糕餅業者抽驗中元節應景食品。（圖／衛生局提供）

衛生局表示，有關「過氧化氫」常作為食品加工之漂白劑及消毒劑，依我國規定「過氧化氫」可使用於麵粉及其製品除外之食品，但在最終產品中不得殘留，且食品加工所使用之過氧化氫必須為食品級。

衛生局呼籲，民眾於選購中元節食品時，除選擇信譽良好之廠商購買產品外，應注意食品避免長時間放置於高溫環境，以防止微生物滋長導致變質腐敗，如遇消費爭議或相關問題，可撥打：0800-285000或「1950」消費者服務專線，向衛生局或桃市消費者服務中心申訴。