桃園新任衛生局長賈蔚宣誓就職　張善政盼持續守護市民健康

▲桃園市衛生局新任局長賈蔚今天上午在市府宣誓就職。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局新任局長賈蔚今（25）日上午宣誓就職，市長張善政表示，賈局長具有台灣大學管理學院EMBA商學組碩士學位，目前亦於輔仁大學商學所攻讀博士學位，其學經歷非常完整豐富，市府期望借重其專業醫學背景，以及深厚管理知識，持續為桃園市民提供優良醫療服務，並落實食品安全政策。

▲桃園市衛生局新任局長賈蔚今天上午宣誓就職後與市長張善政合影。（圖／市府新聞處提供）

桃園市府今天9時許舉行市政會議暨新任衛生局就職典禮，張善政指出，賈局長畢業於國立台灣大學醫學系，具有台灣大學管理學院EMBA商學組碩士學位，目前亦於輔仁大學商學所攻讀博士，過去曾於聯新國際醫院擔任副院長，也曾任職於桃園市聖保祿與敏盛醫院，學經歷非常完整豐富，未來市府期望借重賈局長專業醫學背景及深厚管理知識，延續過去衛生局亮麗政績，持續為桃園市民提供優良醫療服務，同時落實食品安全政策。

▲桃園市衛生局新任局長賈蔚今天上任就職。（圖／市府新聞處提供）

張善政也強調，衛生局業務非常繁重，不僅要照顧市民健康，更要加強食品安全衛生保障。在過去一年多，食安議題備受挑戰，幸賴衛生局同仁於第一線堅守崗位，守護市民健康安全。同時在市府推動擴大肺癌篩檢等許多市民有感政策中，衛生局亦扮演重要的角色，亦是推動桃園成為健康宜居城市的關鍵力量。