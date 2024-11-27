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加菲貓背包「眼睛一直閃」竟是惡男竊聽妻女　女告前夫結果曝

▲桃園市戴姓男子趁探視2名女兒時在背包偷裝竊聽器，後來因竊聽器燈光閃爍被察覺，前妻怒而提告妨害秘密。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲桃園市戴姓男子趁探視2名女兒時在背包偷裝竊聽器，後來因竊聽器燈光閃爍被察覺，前妻怒而提告妨害秘密。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市戴姓男子與妻子感情不睦，去年4月間偷偷在女兒的加菲貓背包裡安裝竊聽器，希望偷偷錄下妻女的言談舉止，後來妻子察覺女兒背包常常閃爍燈光才驚覺被安裝竊聽器，一怒報警提告；桃園地院審理時，戴男坦承裝竊聽器但否認竊聽，法官審結依無故竊錄他人非公開言論、談話罪，處拘役50日，扣案竊聽器2個均沒收，本案仍可上訴。

檢警調查，戴姓男子於去年4月5日，在未獲妻子同意下，趁機在2名女兒加菲貓造型背包安裝竊聽器，並開啟錄音模式，企圖竊聽女兒與前妻非公開言論與談話內容，後來前妻察覺2名女兒背包常發出不明燈光，仔細檢查後居然被安裝竊聽器，憤而報警提告，檢方調查後依妨害秘密罪嫌起訴。而兩人也在此事後離婚。

桃園地院審理時，被告戴姓男子坦承裝設竊聽器2個在未成年女兒之加菲貓造型後背包內，但又否認有何無故竊錄非公開活動之犯行，辯稱「竊聽器不是我的，我連竊聽器有什麼功能都不知道」。

法官調查，被告於去年4月5日下午5時20分前在未成年女兒之加菲貓後背包之眼睛內部各裝設1個竊聽器，竊錄告訴人與未成年子女在車內之非公開言論、談話，告訴人於警詢、偵查中及地院審理時之指訴相符；法官認為，被告裝設之竊聽器2個均黏貼於未成年子女所背之後背包加菲貓眼睛內部，若非發現竊聽器之閃爍燈光，一般人難以察覺之隱密位置，顯有不欲使人察覺之意，被告明知其所竊錄者係非公開之言論、談話，且該行為法律所禁止，具有妨害秘密之主觀犯意至為灼然。

法官審酌，被告與告訴人於行為時仍為配偶關係，無故竊錄告訴人與未成年子女間之非公開言論、談話，對造成告訴人之隱私權及心理侵害非輕，衡量其犯後否認犯行，且未與告訴人達成調解並獲得諒解；審結依無故竊錄他人非公開言論、談話罪，處拘役50日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案還可上訴。

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