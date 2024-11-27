掛急診錢不夠「推擠護理師」還掐她脖子　桃園莽男認錯賠償

▲桃園市張姓男子今年2月前往桃園市某醫院掛急診，過程中因身上錢不足與護理師起爭執，竟推擠與掐住護理師頸部妨害執行醫療業務，經警方到場制止送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子今年2月間因身體不適，前往桃園市某醫院急診室掛急診，過程中因為身上現金不足與護理師起口角，張男突然情緒失控推擠，還怒摔其工作台上水壺，甚至徒手掐住護理師頸部威嚇。桃園地院審理時，張男否認犯行，一度辯稱是護理師刻意碰瓷，但最後仍坦承認錯，並與護理師達成調解賠償，法官審結依妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑2月，全案還可上訴。

檢警調查，59歲的張姓男子於今年2月28日下午4時許，因身體不適前往桃園市桃園區某醫院急診室就醫，因身上現金不足與護理師起口角，張男明知護理師正在執行醫療業務，卻突然失控在急診室推擠護理師使用之工作台，導致工作台上之水壺掉落地面致不堪使用，張男還徒手推擠護理師，並掐住其頸部威嚇，致使護理師頸部、胸壁有擦挫傷等傷害，醫院隨即報警處理，桃園警分局據報後趕至急診室制止，將張男帶回偵訊送辦。

桃園地檢署複訊時，張男否認犯行，辯稱對方「根本就是碰瓷，她水壺值多少錢，賠她一個新的」；至於掐她脖子是要給她警告，要她以後不要再碰瓷他人。檢方根據證人指控，醫院診斷證明書、照片、現場監視錄影畫面等，足認被告說詞均屬卸責之詞，不足採信，檢方偵結依違反醫療法案件聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告張男則坦承犯行，法官審酌被告未能尊重執行醫療業務人員，徒手暴力相向，傷害告訴人並毀損告訴人所有水壺，減損醫事人員士氣影響醫療環境，實屬不該，惟被告犯後坦承犯行，並與告訴人達成調解並給付款項完畢，此外，至於傷害與毀損罪均屬告訴乃論，因被告已與告訴人達成調解且履行完畢，告訴人具狀撤回告訴等情，法官審結依妨害醫事人員執行醫療業務罪，處有期徒刑2月，如易科罰金以每日1千元折算1日，本案可上訴。