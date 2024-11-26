洪門送愛到花蓮！發獎學金助清寒學生　3校18人受惠

▲▼洪門慈善總會總會長等一行人送愛到花蓮，頒發清寒助學金。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

幫助全台眾多清寒學生的社團法人國際洪門慈善總會，25日上午送愛到花蓮，在市長魏嘉彥的陪同下，接連前往花蓮女中、北濱國小和明禮國小頒發清寒助學金，鼓勵花蓮學子認真向學，也傳遞來自社會各界的溫暖關懷。

花蓮今年發生0403強震，對地方產業及就業情況造成衝擊，鄰近米崙斷層的三所學校也受到相當大的波及，尤其花蓮女中綜合大樓受到嚴重毀損，北濱國小、明禮國小周邊的北濱街、明禮路都發生建物倒塌，對居住在當地的學生家庭來說無疑是一種打擊。

為了傳遞關懷，洪門慈善總會總會長韓臺玉、副總會長魏辰宇、秘書長呂麗華及會員幹部一行人專程抵達花蓮，在市長魏嘉彥、民權里長劉原良的陪同下，前往花蓮女中、北濱國小、明禮國小等校頒發助學金，每校3萬元，共有18名學生受惠。此行他們還預計前往縣內觀光旅遊，帶動產業振興。

洪門慈善總會秉持關懷弱勢、社會和諧的思維，成立七年來幫助全台眾多有需要的學子，傳遞社會愛。韓臺玉表示，總會自去年起首度將關懷腳步移到花蓮，今年又不幸發生地震，藉此行希望幫助學童在成長過程中，擁有更健全的支持與扶助，不因有所不足而感到自卑、喪志，也讓孩子們知道「社會上還有許多不認識你，但也願意幫助你的人。」

▲受惠學校致贈感謝狀。

花蓮女中教務主任黃文琴、北濱國小校長羅彣玢、明禮國小校長干仁賢分別頒發感謝狀，北濱國小的6名學生也特別親手繪製卡片，感謝洪門慈善總會對他們的幫助。

魏嘉彥表示，花蓮市在今年接連面臨天災衝擊，對相對困頓的家庭來說每一份捐助就如同及時雨，再次感謝洪門慈善總會看見花蓮清寒學子的需要，為大家帶來鼓舞的力量，也期盼這份社會愛能形成暖流，持續循環綿延下去。

