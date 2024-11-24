17歲學生無照遭輾雙亡！後車視角曝光　一摔車馬上被輾過

記者高堂堯、柯振中／南投報導

南投縣仁愛鄉台14線23日發生死亡車禍，2名17歲學生騎機車雙載，行經73K處不慎打滑，遭到同向的水泥預拌車輾死。如今後車視角曝光，可以看見2名學生疑似為了超車，從旁邊騎過，卻不慎自摔、遭到水泥車輾過，讓後方的用路人嚇得不輕。

警方調查，17歲的蔡姓少年與17歲的朱姓少年，都是台中某綜合高中的學生，2人與其他7名同學相約，9人預計到清境、武嶺遊玩，怎料23日中午12點38分騎車行經台14線73K處時，因路面有砂石打滑，自摔後遭同向的水泥預拌車輾過，導致蔡姓少年下半身重創、朱姓少年頭部重創雙亡。

▲▼17歲少年雙載遭輾斃，後車視角曝光。（圖／翻攝臉書）



從後車駕駛的行車紀錄器可以看見，蔡姓少年疑打算從預拌車的右方超車，不過騎行的過程中受到地上的沙土影響，不慎打滑摔車。當時2名學生與預拌車的距離相當近，53歲潘姓駕駛來不及做出反應，當場輾了過去。

由於事發突然，跟在後方的同學目睹死亡車禍，嚇得當場哭了出來。校方對此表示，導師接獲通知以後，立即通報學校、與家長聯絡，並且趕往埔里與家長會合、協助處理相關事宜。

▼17歲少年雙載遭輾斃，後車視角曝光。（圖／翻攝臉書）



此外，校方也有按照規定通報教育局，並且與導師保持聯繫、掌握最新情況。除了會協助學生家長申請理賠以外，校方也將持續宣導交通安全法規，並且安排輔導老師，關懷同行學生的心理狀況、啟動團體輔導。

警方經過酒測，確認53歲潘姓駕駛的酒測值為0，至於詳細案發原因為何，仍待進一步調查釐清。