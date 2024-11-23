日本高中生「自製炸彈」帶到學校！防爆小組出動　疏散900師生

記者王佩翊／編譯

日本北海道札幌市的札幌國際情報高中22日發現一個不明爆裂物，校方隨即報警，並緊急疏散全校900名師生。然而經過調查，這個筒狀的不明物品竟是學生蓄意帶到學校的小型自製炸彈，目前該名學生已經遭到警方約談。

根據《日本新聞網》、《全日本新聞網》報導，老師22日上午11時向警方通報稱，「有一名學生表示，自己製作了一個小型炸彈，並帶來學校。」根據調查，該名學生主動向老師展示一個約4公分長的筒狀物品，並稱是自製炸彈。

老師擔心可能會有爆炸危險，隨機通報警消，並將該「不明爆裂物」放進手提箱內，轉移到遠離建築物的空地。警方及防爆小組獲報後隨即趕往現場，並在學校周邊地區實施交通管制。而校方也緊急決定停課，安排約900名師生提早返家。

防爆小組則是穿上防護服進行排除作業，甚至動用遠端操作機器人。根據警方調查，該名學生是用市面上能夠輕易取得的火柴製作了這個「炸彈」。他先將火柴頭部的化學物質刮下，並收集裝入筒內，而這個筒狀炸彈的總長度約3至4公分。

雖然專家分析，這類物品的爆炸風險較低，但如果搭配引信點燃，仍可能造成危險。警方在獲報後，花了5個小時，終於在22日下午4時成功拆除不明爆裂物。

警方將會對該爆裂物的其成分和具體危險性進行進一步鑑定。目前也已經約談該名學生，以釐清動機與背後是否涉及其他危險行為。