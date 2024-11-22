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提案修民防法遭批弱化國防　葉元之：難道民進黨的國防是學生負責？

▲▼ 立法院院會 報告事項第二案 民防法 民進黨抗議惡修民防法 葉元之提案 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葉元之提案修民防法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法委員葉元之提的「民防法修正案」今（22日）進行一讀，但遭民進黨立委跟內政部指控「意圖弱化國防」。葉元之回批，這樣的指控完全扭曲事實，讓人無法接受，「我的立場非常清楚，就是學生不應該成為戰場上的犧牲品！」

葉元之所提草案案由指出，鑑於國防部、教育部明確表示青年服勤不涉及參與事軍事勤務，應廢除「青年服勤同意書」之簽署，為確保20歲以下學生於戰時與緊急狀態下之人身安全，明確學生應以避難為目的，因此擬具「民防法第5條及第6條條文修正草案」，排除20歲以下之人參與民防及學校防護團編組。

葉元之解釋，他的提案，是讓高中以上的在校學生，不用參加「學校防護團」編組。這目的是要排除學生上戰場，讓他們在戰爭時不必支援戰爭行動，去運送砲彈，或是指引避難路線。「這怎麼會弱化國防呢？」「難道民進黨的國防是要學生負責？」

葉元之指出，上個月，教育部叫學校發「青年服勤同意書」給學生，結果引起家長恐慌，後來教育部宣布即起停止使用；同樣的戲碼，去年也上演過，教育部當時請學校調查學生服勤意願，並上傳系統，後來也是因為家長恐慌，因而取消。教育部一再發這個同意書，就是因為法律規定學校要組「學校防護團」，所以要做調查，但都無疾而終。所以當前的社會氛圍，「學校防護團」根本組不起來，否則教育部幹嘛不堅持？

葉元之轟，最好笑的是內政部，說學生不參加「學校防護團」，就會影響學生防災能力。他質疑，「請問內政部，現在台灣哪個學校有「學校防護團」？」「沒有這個團，學生就不能做防災訓練了嗎？」「九月就是防災月，內政部不知道嗎？」

葉元之批，還有一堆綠營側翼，說這提案是叫學生不要參加萬安演習，更是胡說八道。「防空演習是根據民防法第21條，關『學校防護團』什麼事？」奉勸民進黨跟內政部少造謠，請給學生一個好好讀書的空間、不要總是希望送學生去戰場。
 

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