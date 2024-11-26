他飛日本看棒球！司機用手機「亮出14字」好暖：台灣選手很強

▲日本司機超暖心。（圖／網友「@chenlihung91919」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「來自東京運轉手的冠軍祝福。」一名網友發文透露，他是一個完全不會說日語的人，結果日前到東京看棒球後，才上車就被司機詢問是不是從台灣來的？後來下車前，司機還特別用翻譯軟體打出「恭喜獲勝」等14字，讓他覺得很感動。貼文曝光後，引發討論。

網友「@chenlihung91919」昨（25）日在Threads上發文透露，他是一個完全不會說日語的人，日前在日本搭車時，司機就發現他是從台灣來的，於是問他「是不是從台灣來看棒球？」當時他也回應，「對，前天到的，今天要回去了」。

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結果這時司機就說，他也有看轉播，「台灣選手很強」，而且台灣的球迷非常多，剛剛也有載到兩個女生。原PO透露，很可惜車程不到10分鐘，加上彼此溝通還要使用翻譯軟體，所以實在聊不了太多，但在他下車前，司機居然特地用翻譯軟體打出「恭喜獲勝」、「台灣棒球會變得更強大」，讓他非常感動，「台日友好」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「而且他知道要翻譯成繁體」、「看了眼眶泛淚正常嗎」、「真的台日友好，好棒」、「越來越愛日本」、「日本爺爺好可愛」、「這舉動很感動，日本人在小細節真的很讚很暖」。

本文經網友「@chenlihung91919」授權引用