日本首都圈「O-75FC足球隊」　首度抵台南參戰地主隊！

▲來自日本東京的高齡足球隊「首都圈O-75 FC」，25日首次來到台南，與「台南長青FC」進行友誼賽，現場球員平均年齡超過百歲，充分展現高齡足球的活力與風采。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

來自日本東京的高齡足球隊「首都圈O-75 FC」，在疫情停擺3年後，重新啟動訪台友誼賽，該隊每位成員都超過75歲，體能與技術卻絲毫不輸年輕人，25日首次來到台南，與「台南長青FC」進行友誼賽，現場球員平均年齡超過百歲，充分展現高齡足球的活力與風采。

「首都圈O-75 FC」的領隊佐藤良一接受訪問時表示，這次來台是疫情後的第七次訪問，過去曾造訪高雄及台北的長青足球隊，但這是第一次選擇台南進行交流，強調球隊成立的初衷不在於勝負，而是希望透過足球促進台日友好，讓大家在比賽中快樂交流，佐藤還提到，球隊最高齡球員已達94歲，但每週兩次的規律訓練讓大家保持健康，並在球場上展現驚人的活力，他笑稱，來台灣踢球最大的收穫就是友誼，每次都能結交許多朋友，這讓我們年年期盼再來！

台南長青FC則以平均年齡30到80歲的陣容迎戰日本隊，理事長指出，長青FC已有33年的歷史，隊員數約百人，平日除了練習，也經常參與比賽，坦言日本隊雖然年紀較大，但團體實力與默契深厚，台南隊可能在體力上稍占優勢。至於是否會前往日本進行回訪賽，理事長表示，需視人數是否能湊齊，但雙方的交流意願都相當熱烈。

台南市議員朱正軒也特別現身擔任開球嘉賓，也受訪表示，這場比賽意義非凡，具備三大亮點，第一是促進台日友好，歡迎遠道而來的日本朋友；第二是推廣足球運動，希望透過這樣的活動，讓更多人關注足球，培養基層足球人口；第三是基於他對足球的熱愛，他身為台南市足球委員會副主任委員，平時也常與市民一同踢球，最後他說，看到兩隊以足球為媒介促進交流，這是一件非常棒的事情，希望未來能有更多這樣的友誼賽。

這場友誼賽每場比賽時間僅15分鐘，雖短但精彩，雙方球員都全力以赴，展現高齡足球的魅力。日本隊的成員雖年逾古稀，但球技扎實、活力十足，與台南隊球員頻頻交鋒，現場不時響起掌聲與喝采聲。這場跨國交流不僅延續了台日友誼，更為台灣的長青足球注入新的能量與啟發。