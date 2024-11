關於「投手林昱珉」的8件事！21歲要當爸了、最欣賞的球員是他

▲林昱珉。(圖/記者李毓康攝)

記者曾筠淇/綜合報導

中華隊在12強棒球賽中奪冠,「王牌投手」林昱珉的一舉一動也受到關注,就有網友從林昱珉的IG中發現,今年21歲的他居然將在12月迎接女兒到來。《ETtoday新聞雲》也整理出關於林昱珉的8件事,提供給「新粉絲」參考。

▲林昱珉多次拿下MVP。(圖/學生棒聯提供)

一、從小展現過人天賦

2003年出生的林昱珉在國小五年級時,就曾代表台東縣參加賀寶芙盃少棒賽,被當時的總教練方穎豐稱讚「超水準」,後來他也憑藉著好表現,入選U12中華隊。不只如此,他後來也成了新北穀保家商青棒隊的一員,還在多場賽事中,拿下MVP。

▲陳暐皓。(圖/台鋼雄鷹提供)

二、哥哥也是棒球員

林昱珉的哥哥陳暐皓(原名林瑞祥)也是棒球員,目前效力於台鋼雄鷹隊。林昱珉參加U12世界盃時,就曾說他以後也想和哥哥一樣到台北打球、打職棒。

三、綽號是土撥鼠、企鵝

林昱珉2015年時曾說,他以前的綽號是「土撥鼠」,後來因為隊友覺得他進化了,所以改叫他「企鵝」。至於原因,他透露是因為自己走路一拐一拐的像企鵝。

▲林昱珉曾透露自己小時候的綽號。(圖/ETtoday資料照)

四、欣賞陳偉殷

林昱珉自認身材瘦小,打擊沒力量,所以小時候就覺得自己投球比打擊好。談及最欣賞的球員,他透露自己的偶像是旅美左投陳偉殷,因為對方雖看似投得輕鬆,球卻非常有尾勁又霸氣。

五、簽約響尾蛇

林昱珉從穀保家商畢業後,到開南大學就讀,也等待合約。他以最快球速接近150公里、左投優勢,獲得不只一個美國職棒球團開價,後來在2022年,確定成為台灣第5個加入美國職棒亞利桑納響尾蛇隊的成員,簽約金為52.5萬美元。

D-backs top pitching prospect Yu-Min Lin threw a couple scoreless innings in tonight's Spring Breakout game.



His goal is to reach the major leagues by the end of the season. pic.twitter.com/JajBOSuJrl