關於「投手林昱珉」的8件事！21歲要當爸了、最欣賞的球員是他

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在12強棒球賽中奪冠，「王牌投手」林昱珉的一舉一動也受到關注，就有網友從林昱珉的IG中發現，今年21歲的他居然將在12月迎接女兒到來。《ETtoday新聞雲》也整理出關於林昱珉的8件事，提供給「新粉絲」參考。

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▲林昱珉多次拿下MVP。（圖／學生棒聯提供）

一、從小展現過人天賦

2003年出生的林昱珉在國小五年級時，就曾代表台東縣參加賀寶芙盃少棒賽，被當時的總教練方穎豐稱讚「超水準」，後來他也憑藉著好表現，入選U12中華隊。不只如此，他後來也成了新北穀保家商青棒隊的一員，還在多場賽事中，拿下MVP。

▲陳暐皓。（圖／台鋼雄鷹提供）

二、哥哥也是棒球員

林昱珉的哥哥陳暐皓（原名林瑞祥）也是棒球員，目前效力於台鋼雄鷹隊。林昱珉參加U12世界盃時，就曾說他以後也想和哥哥一樣到台北打球、打職棒。

三、綽號是土撥鼠、企鵝

林昱珉2015年時曾說，他以前的綽號是「土撥鼠」，後來因為隊友覺得他進化了，所以改叫他「企鵝」。至於原因，他透露是因為自己走路一拐一拐的像企鵝。

▲林昱珉曾透露自己小時候的綽號。（圖／ETtoday資料照）

四、欣賞陳偉殷

林昱珉自認身材瘦小，打擊沒力量，所以小時候就覺得自己投球比打擊好。談及最欣賞的球員，他透露自己的偶像是旅美左投陳偉殷，因為對方雖看似投得輕鬆，球卻非常有尾勁又霸氣。

五、簽約響尾蛇

林昱珉從穀保家商畢業後，到開南大學就讀，也等待合約。他以最快球速接近150公里、左投優勢，獲得不只一個美國職棒球團開價，後來在2022年，確定成為台灣第5個加入美國職棒亞利桑納響尾蛇隊的成員，簽約金為52.5萬美元。

D-backs top pitching prospect Yu-Min Lin threw a couple scoreless innings in tonight's Spring Breakout game.



His goal is to reach the major leagues by the end of the season. pic.twitter.com/JajBOSuJrl — Arizona Sports (@AZSports) March 17, 2024

六、英文流利

林昱珉受訪時，身邊雖有翻譯陪同，但仍多次以流利英文接受採訪，展現語言實力。在知本開早餐店的媽媽透露，過去為了支持兒子的棒球夢，曾特別聘請美語家教，讓孩子打好美語基礎，實現挑戰大聯盟夢想。

七、21歲的他要當爸了

林昱珉今年21歲，他時不時就會在IG上貼出和另一半的照片，閃瞎不少粉絲。而從置頂的協作貼文可見，林昱珉即將在12月迎接女兒到來，底下更有不少網友留言道恭喜。

▲林昱珉英文流利。（圖／記者李毓康攝）

八、被質疑8+9、嚼檳榔

林昱珉雖在賽事中有好表現，但有部分網友卻因為他身上的刺青，稱他為8+9。事後林媽媽澄清，兒子並沒有嚼檳榔的習慣，「他性格活潑好動，但絕非網路所傳言的『8+9』」。昨日有記者詢問林昱珉「日本有賣檳榔嗎？」林媽媽也無奈表示，「很不捨兒子被誤會」。