私公單位進用身障朋友　嘉義市社會局打造友善城市創三贏

▲嘉義市用行動支持身障朋友，打造友善包容幸福城市，市長黃敏惠及議長陳姿妏與獲獎身障朋友合影 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府23日在中央廣場盛大舉辦2024年身心障礙者日「環境無礙共經營 資訊可及齊參與」活動暨社區防暴成果展，黃敏惠市長以及陳姿妏議長也特別前往表揚10名傑出身心障礙人士及3個超額進用身心障礙者績優單位，現場吸引眾多市民與身心障礙福利團體共襄盛舉。期待藉由活動傳遞《身心障礙者權利公約》（CRPD）的精神，期望提高市民對身障者權益的關注，並鼓勵身障者積極參與社會，為嘉義市建構一個友善包容的社會環境。

黃敏惠表示，每年12月3日的國際身心障礙者日提醒我們，身為「全齡共享、世代宜居」的永續幸福城市，必須關注身心障礙者的需求，市府積極推動無障礙設施及資訊無障礙服務，確保每位市民皆能平等參與社會，她強調，市府持續與各界攜手合作，落實CRPD「公平參與、機會平等、權益保障」的精神。





黃敏惠現場特別表揚10位在各領域表現傑出的身障人士，獲傑出身心障礙人士何麗冠女士在民國六十年不幸罹患小兒麻痺症，留下雙腳不良於行的後遺症，生活逐漸步入正軌後丈夫卻發生車禍脊髓受損，在長期照顧壓力下，罹患青光眼，然而問題並未削弱她的鬥志，於嘉義市舉辦之地板滾球比賽中獲得第一名；傑出身心障礙人士林秋英女士，與同樣罹患小兒麻痺症的丈夫一同扶持家庭，後來丈夫中風生活無法自理，毅然辭去工作，在家全心照料先生的生活起居，雖然身障者照顧更重度的身障者更為艱難，但林秋英卻不害怕，終於盡心照顧下使先生病情日趨穩定，堅忍不拔的精神值得學習。他們以堅韌不拔的精神克服困難，在職場、藝術、體育等方面展現毅力和成就，願這些「堅毅鬥士」勇於接受人生挑戰的樂觀精神能傳遞下去。





▲嘉義市政府警察局局長沈炳信、交通部公路局雲嘉南區養護工程分局及嘉義市政府環境保護局副局長孫意惇，因單位超額進用身心障礙者獲選績優單位代表領獎 。（圖／記者翁伊森攝）



黃敏惠也特別感謝嘉義市政府警察局、交通部公路局雲嘉南區養護工程分局及嘉義市政府環境保護局等3家超額進用身心障礙者績優單位，提供工作機會，讓身心障礙者發揮所長，期望更多企業加入友善職場的行列。

▲ 嘉義市鼓勵私公單位進用身障朋友，並表揚傑出身心障礙人士 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市社會處李思賢處長表示，今年跳脫以往，於11月中旬首屆舉辦系列活動「一嘉人歌唱賽」及「生命鬥士講座」，並邀請歌唱賽冠軍擔任開場表演者，藉此鼓勵每一位身障朋友，都能有屬於自己的舞臺；今日活動還安排了社區防暴成果展示，展現市府在強化社會安全網及保護弱勢族群的努力與成果，這呼應了CRPD的核心精神，確保身障者在社會中的安全及公平參與權。