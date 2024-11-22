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「喪屍煙彈」汜濫恐進入校園　嘉市議員籲加強宣導採購篩劑

▲▼ 喪屍菸彈入侵校園！抖音竟成販毒平台 議員籲市府強力執法 。（圖／郭定緯服務處提供）

▲抖音竟成販毒平台 議員籲市府強力執法 （圖／郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依托咪酯（喪屍菸彈）在國內流竄，已釀多起毒駕肇事造成員警與民眾死亡事件，毒販以「平替版海洛因」為噱頭，於社群網站上兜售，連時下青少年最流行的抖音TikTok，也變成販毒平台；依托咪酯以電子菸形式流入校園，因取得容易，成為未成年犯罪率最高的毒品之一。市議員郭定緯22日進行市政總質詢，要求市府應跨部門提出具體防制方案，並強力執法，尤其依托咪酯對青少年造成嚴重威脅，郭定緯要求教育處應立即採購毒品初篩試劑，防堵喪屍菸彈進到校園危害學童。

▲▼ 喪屍菸彈入侵校園！抖音竟成販毒平台 議員籲市府強力執法 。（圖／郭定緯服務處提供）

▲議員郭定緯質詢警察局對於毒品進校園防範措施 （圖／郭定緯服務處提供）

據高檢署公布今年1月至9月施用依托咪酯通報件數達1281件，較去年成長58.2倍，嚴重危害社會秩序，還釀多起毒駕事故，其中新北土城分局清水派出劉姓所長被拒檢毒犯開車衝撞致死，讓人痛心疾首，有鑒於此，郭定緯指出因警方盤查勤務風險高，建議警察局能參考美國做法，盤查時遇到疑似有問題的人、車，應要求駕駛將車輛停靠、雙手置於方向盤，並打P檔，減少駕駛逃逸風險，也能保障值勤員警安全。

郭定緯表示，販毒集團將依托咪酯形容成「平替版的海洛因」，主打施用後與海洛因有相同效果，但價格較低廉，加上容易取得，除了網路各大群組都有人販售、代購，甚至可透過青少年間流行的抖音購買，還有非法賣家囂張秀出煙彈照片並註明「上頭助眠麻醉煙彈」，標榜一口有感、絕不添加香精，吸引許多客戶上門詢問，甚至有人留言「可提供貨源」，郭定緯痛批毒販將網路社群當成販毒平台，「簡直是目無章法！」他強調喪屍煙彈已成為較為容易取得的毒品，要求警察局成立專案持續朔源，並針對供應鏈、販售點加強查緝。

▲▼ 喪屍菸彈入侵校園！抖音竟成販毒平台 議員籲市府強力執法 。（圖／郭定緯服務處提供）

根據衛福部統計，19歲以下的青少年首次施用毒品比例高達21.7%，毒品氾濫危害青少年身心發展，郭定緯表示他曾親眼目睹，1名青少年在路邊抽完電子菸後，沒多久全身開始顫動，甚至騎著電動車，在大馬路上蛇行、來回穿梭，宛如電影裡的喪屍，造成社會治安隱憂，他要求警察局少年隊加強掃毒，尤其喪屍煙彈主要透過傳銷方式散播，大多都是幫派透過學生以吸收下線方式進入校園推廣，最好的防堵辦法就是強力查緝。

全台估計有超過7.9萬名青少年使用電子煙，而喪屍煙彈毒品外觀類似電子菸，難以透過外觀分辨，且容易取得，因此成為毒品流通的一大隱患，有些狡猾的毒犯會將依托咪酯偽裝成「加味菸」等新興菸品，用精美包裝和噱頭吸引年輕族群，尤其青少年對新事物充滿好奇，加上同儕影響，容易在不知情或一時好奇的情況下誤觸毒品，如果不及早建立完善防制網，恐怕讓更多孩子受害。

▲▼ 喪屍菸彈入侵校園！抖音竟成販毒平台 議員籲市府強力執法 。（圖／郭定緯服務處提供）

▲議員郭定緯質詢教育處對於毒品進校園防範措施 （圖／郭定緯服務處提供）

郭定緯表示依托咪酯是目前青少年最容易取得的毒品，迅速辨別毒品是緝毒的重要關鍵，他要求警察局增加毒品初篩試劑量能，並嚴格執行，郭定緯強調：「不能因為初篩試劑不足而造成毒品防制工作的缺口。」另外，郭定緯也指出目前嘉義市校外會所用的是傳統檢驗試劑，僅適用於安非他命、K他命、大麻、嗎啡、搖頭丸的檢測，並無法檢測依托咪酯，因此郭定緯也呼籲教育處應儘速研擬相關採購計畫，並要加強相關防制計畫，才能杜絕毒品進入校園。

喪屍菸彈默默滲透全台校園，成了治安隱憂，更威脅到孩子的身心健康，郭定緯呼籲市府應召開橫向聯繫平台，強化資訊交換，防堵毒品危及孩子，還給市民一個乾淨、安全的無毒家園。

▲▼ 喪屍菸彈入侵校園！抖音竟成販毒平台 議員籲市府強力執法 。（圖／郭定緯服務處提供）

對此，警察局長沈炳信表示，毒品專責隊目前強力取締，若有查獲，將持續分析，向上溯源、向下阻斷，全力阻斷供應鏈，而目前嘉義市尚未查獲青少年施用依托咪酯，為防堵青少年濫用毒品，少年隊已成立專案，持續進入校園宣導、加強查緝。沈炳信指出目前嘉義市共有1400劑依托咪酯快篩試劑，目前已配發至各單位。

教育處長郭添財則回應，為防堵毒品進入校園，教育處會持續預防宣導、加強門禁管制、並列管特定人員，至於是否採購初篩試劑，教育處一直以來都是委由校外會統籌辦理，因新興毒品種類眾多，目前還是採尿液檢體檢測較為準確。

 
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