幫助青年實現創業夢　嘉義市4年補助1千萬

▲▼ 嘉義市4年補助1千萬支持青年實現創業夢想（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府面對產業環境不斷變化，除了強化城市商業服務的優勢外，更於110年即啟動青年創業獎勵補助計畫，迄今已成功推動4年，累積輔導45支創業團隊，成績斐然。嘉義市政府今(21)日在遠東百貨舉辦113年「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」成果發表會，黃敏惠市長也到場勉勵並見證今年12組青創團隊的創新成就。

黃敏惠市長表示，青年是城市進步的動力，市政府持續推動創業輔導平台，為青年留鄉提供最大助力，除了追蹤、輔導機制，嘉義市政府連續多年推行的資金支持與資源媒合，4年共補助1千萬元，協助創業團隊克服打拼初期的挑戰，也感謝議會的支持，陪伴青年朋友將創業夢想實驗、實踐、實現。

黃敏長提到，青年創業補助計畫已經促成45組青創團隊的誕生，也讓更多青年不斷提出創新提案，與業界建立友誼和合作，透過專家學者審核青年計畫並提供指導，幫助他們創業起步，並給予資金補助，讓他們不孤軍奮鬥。而補助計畫包括多元化的領域，如網路、影視等，並與本地商家串聯，希望藉此促進地方創生，並使青年成為未來的希望，逐步帶動更多年輕人回流。

建設處田長沛處長表示，市政府每年編列250萬元補助款，每一年青創團隊提案數量皆超過60組，府外專業評審團隊也對嘉義市青創量能表示肯定，青年創業類別包含餐飲美食、數位科技、文創設計等領域，呈現出嘉義市青年創業無窮的創意能量。以經營優化組「有機團結整合行銷有限公司」為例，團隊致力於推動嘉義市文化影視友善環境，促進城市文化交流和影像創作的創新理念，打破文化隔閡，積極向世界傳遞台灣文化；而創業啟動組「嘉人酒場」則將嘉義特色融入日式氛圍，打造全新餐飲體驗，成功創造別具風格的聚會空間。每一個創業故事都是努力與勇氣的縮影，從構思到落實，經歷重重挑戰，交織成為嘉義市友善創業的嶄新品牌。

「有機團結整合行銷有限公司」張辰漁分享自身希望用影視以及文創來推廣在地歷史、文化，感謝黃敏惠市長以及市府團隊推動影視協拍計畫，讓他能結合民間力量，與公部門一起推廣嘉義市；「嘉人酒場」夫妻檔詹柏鈺與吳靖希也分享開店 4個多月的辛酸史，不僅是事前籌備、營運中的人員培訓，團隊的調整溝通更是辛苦，感謝市府提供各項資源，讓營運能順利上軌道，也歡迎大家來「嘉人酒場」日式居酒屋坐坐。