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嘉義市戶外直播循環賽台日大戰　歡迎為中華隊加油！

▲▼ 棒球原鄉嘉義市將直播重世界棒球12強賽-超級循環賽 。（圖／嘉義市政府提供）

▲棒球原鄉嘉義市將直播重世界棒球12強賽-超級循環賽 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024年世界棒球12強賽正盛大的開打中，中華隊在分組預賽中創下佳績，打進超級循環賽，即將於23日(六)對戰強敵日本。而嘉義市政府也特別規劃在中正公園辦理戶外轉播活動，歡迎球迷朋友穿上紅藍白應援裝一同為中華隊加油！

黃敏惠市長表示，嘉義市是棒球運動的重要基地，象徵KANO精神的發源地，更承載著台灣棒球的歷史與榮耀。市府也一直致力於推動棒球活動，持續精進棒球場設施設備、積極邀請中華職棒到嘉義市比賽及辦理各項棒球比賽等，而為了回應球迷朋友的期待，市府特別規劃本次的戶外轉播活動，就是要與市民朋友共同響應棒球熱潮，讓大家齊聚一堂，為中華隊加油打氣！

教育處郭添財處長表示，這次的2024年世界棒球12強賽，中華隊創下近年來最耀眼的佳績！而除了23日超級循環賽的台日大戰以外，市府也將在24日(日)在中正公園轉播中華隊的最終戰，也邀請市民朋友一同到戶外場地一同為中華隊的終局之戰持續加油！

2024年世界棒球12強賽將於11月24日迎來季軍戰(上午11時)及冠軍戰(下午6時)，而嘉義市政府本次的轉播活動共計2場次，將視中華隊的成績決定24日的轉播節目時間，還請球迷朋友密切留意「勇媽阿惠- 黃敏惠」臉書粉絲專頁以及嘉義市政府教育處臉書粉絲專頁。

直播派對資訊：
-11/23（六）18:00 ｜日本 vs.中華隊
-11/24（日）中華隊最終戰｜撥出時間將視戰況轉播賽事

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