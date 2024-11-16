斥資9.7億！嘉義台18線軍輝橋改建完工　11／17正式開放通車

▲▼ 連接嘉義縣市重要橋樑軍輝橋改建後通車 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

跨越著名的八掌溪台18線軍輝橋橋齡超過40年，為嘉義縣市相聯重要橋梁，因有橋墩裸露、通洪斷面不足等問題，政府投入9.7億元經費完成改建，全新橋長295公尺、橋寬25公尺，解決八掌溪洪斷面不足及橋梁老舊等安全疑慮，完工後不僅確保安全性，並增設左轉專用道及設置人行道提升安全，設計中亦融入「鷺橋跨浪」意象美化景觀。

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▲交通部長陳世凱及嘉義縣市長與'當地民意代表等人出席軍輝橋改建後通車典禮 。（圖／記者翁伊森攝）



16日上午舉辦「台18線軍輝橋改建工程」通車典禮。出席與會者計有-總統府張博雅資政、交通部陳世凱部長、嘉義市政府黃敏惠市長、嘉義縣政府翁章梁縣長、立法委員王美惠、王育敏、陳冠廷及嘉義縣議會張明達議長等多位議員、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁、公路局陳文瑞局長、公路局雲嘉南區養護工程分局郭清水分局長、經濟部水利署第五河川分署李俊霖副分署長、東區公所孫世福區長、中華電信嘉義區營運處林永山總經理、台灣電力公司嘉義區營業處吳垂文經理、台灣自來水公司第五區管理處蔡秉良廠長、欣嘉石油氣股份有限公司黃金財董事長、長達營造工程有限公司張家榮董事長、台聯工程顧問股份有限公司柯鎮洋董事長及嘉義市大業實驗國中陳明君校長、嘉義市興安國民小學查顯良校長及鄰近地區里長及地方民眾等共襄盛舉。

▲嘉義縣市長黃敏惠及嘉義縣長翁章梁交通部長陳世凱。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠說，嘉義市周邊有許多科學園區，身處「園區生活圈」，各項建設向來著重「在嘉好生活」、「縣市合作，互利共榮」的區域發展，在提升醫療、教育、長照品質和資源外，交通建設更是重要一環。繼軍輝橋改建完成，市區鐵路高架化積極施工，高鐵到台鐵的輕軌捷運則是市府全力爭取中的重大交通建設。

▲嘉義軍輝橋串聯嘉義市及嘉義縣中埔、水上等重要區域。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠當面向交通部長陳世凱爭取強調，高鐵第一期站體中，只有高鐵嘉義站獨缺聯外輕軌，請交通部還嘉義一條便捷輕軌，促成「台鐵、林鐵、糖鐵、高鐵、輕軌」的「五鐵共構」，黃敏惠市長說這是5「軌」搬運，可以把錢財和人潮搬進嘉義，帶動雲嘉南區域的觀光與產業發展。

▲嘉義軍輝橋串聯嘉義市及嘉義縣中埔、水上等重要區域。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，台18線及台82線是嘉義生活圈最重要的橫向交通聯絡道路，交通流量非常龐大，對山區的觀光旅遊、產業運輸舉足輕重，位於台18線的軍輝橋不論過去、現在，都是嘉縣中埔鄉與嘉市兩地區之間的主要聯絡道路，很開心看到完工啟用。

交通部長陳世凱指出，交通部遵循賴清德總統「均衡台灣」施政理念，迎合中南部發展，尤其是交通建設一定會全力支持地方需求，如期如質改建重生的軍輝橋是第四代橋，是可以使用長久的百年大橋，對串聯嘉義縣市交通有極大助益。