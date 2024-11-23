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神級滷肉飯爭霸戰登場！　鴨ㄚ小麵冠軍滷出雲林好味道

▲2024雲林滷肉飯節今日登場，神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的12家專業店家獲頒牌匾。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲2024雲林滷肉飯節今日登場，神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的12家專業店家獲頒牌匾。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

2024雲林滷肉飯節今（23）日登場，從神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的12家專業店家，提供超過千碗的滷肉飯，現場民眾大飽口福。縣長張麗善表示，雲林縣出產最優質健康的米、醬油、豬肉，是滷肉飯不可或缺三元素，是全台灣最有資格舉辦滷肉飯節縣市，歡迎大家來雲林品嘗。

縣長張麗善指出，雲林是台灣糧倉，優良的水質與土壞，孕育優質的稻米、雲林日照時間長所釀造出純香濃醬油、無瘦肉精豬肉等在地優質食材，烹調層次多元鮮明。雲林滷肉飯節進入第4屆，今年在專業組、民間高手組及食材組，競爭更激烈，評審更傷腦筋。所評選出來的9位民間高手，與12家專業店家烹調的滷肉飯，都是「神級」滷肉飯，安全健康又好吃。

▲2024雲林滷肉飯節今日登場，神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的12家專業店家獲頒牌匾。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲2024雲林滷肉飯節今日登場，神級滷肉飯爭霸戰專業店家組由北港鎮的鴨ㄚ小麵店獲得冠軍殊榮。（圖／記者王悉宇翻攝）

農業處長魏勝德說，雲林也是全國最大畜產中心，今年神級滷肉飯比賽，針對店家安全衛生、在地食材、烹調技術等項目，透過公平公正評審，選出優勝者。此外民間高手組也廣邀各地民間高手發揮創意，運用雲林在地食材創造「健康滷肉飯」，將雲林在地最優質產品推薦給大家，讓雲林滷肉飯融合健康，征服民眾的味蕾。

滷肉飯爭霸戰，專業店家組由北港鎮的鴨ㄚ小麵店獲得冠軍殊榮，民間高手組冠軍則由林家宏獲得。現場除了香噴噴的千碗滷肉飯免費兌換，還有烤大豬、貢丸湯、滷大腸及香Q豬腳等品嚐活動。還有好逛又好買的在地農特產市集，及雲林滷肉飯節專屬的「趣味闖關活動」，免費體驗米、肉、醬油的趣味食農教育遊戲。

▲2024雲林滷肉飯節今日登場，神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的12家專業店家獲頒牌匾。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲2024雲林滷肉飯節今日登場，神級滷肉飯爭霸戰民間高手組冠軍則由林家宏獲得。（圖／記者王悉宇翻攝）

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