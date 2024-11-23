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社會 社會焦點 保障人權

「沒有箭頭能右轉嗎」標線超詭異大家不敢走　雲警交通隊說話了

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣虎尾鎮復興路與自強街口日前重鋪道路後，將原本的單線混合車道改劃設雙線，內車道增設左轉車道，外車道劃設直行箭頭並標明「直行車靠右」。當地民眾反應，該外車道僅有直行箭頭，那到底能不能右轉，甚至有騎士乾脆直行說不右轉了，不然被檢舉，得不償失。

▲雲林虎尾外車道僅劃設單箭頭標線，民眾不敢貿然右轉。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林虎尾外車道僅劃設單箭頭標線，民眾不敢右轉。（圖／記者王悉宇翻攝）

虎尾復興路立人國小後方路段、自強街口，有民眾發現，外車道上畫著直行箭頭並標明「直行車靠右」，民眾充滿狐疑，這樣是否可以右轉，該怎麼走才合法。送貨駕駛表示，不太清楚規定能不能右轉，但這樣劃設使人有疑慮，萬一被檢舉成立真的很倒霉；機車騎士則說，應該要有雙箭頭，既然沒有，就不要賭，直接放棄右轉，先直走、下個路口再轉。

▲雲林虎尾外車道僅劃設單箭頭標線，民眾不敢貿然右轉。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲職業送貨司機表示會有疑慮不敢走。（圖／記者王悉宇翻攝）

對此，雲林縣交通警察隊副隊長楊士鋒針對標誌標線依大樓交通管理處罰條例說明，地上畫有指示直行的箭頭標線路面邊線並非雙實白線、且無禁止右轉標誌，即可行右轉，請民眾毋須擔心，未有違規疑慮。本局將建議道路主管機關再明確劃設標誌標線，讓民眾可安心行駛。

▲雲林虎尾外車道僅劃設單箭頭標線，民眾不敢貿然右轉。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲機車騎士表示，就直接放棄右轉。（圖／記者王悉宇翻攝）

虎尾鎮公所工務課長丁世奇表示，當初規劃是採分流方式，左轉車靠左、直行車靠右，如果民眾有疑慮，公所這邊將配合調整標誌標線劃設。

▲雲林虎尾外車道僅劃設單箭頭標線，民眾不敢貿然右轉。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲一般外車道，箭頭指向標線均為雙向箭頭。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林虎尾外車道僅劃設單箭頭標線，民眾不敢貿然右轉。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲不敢右轉的民眾指出，車道上劃設單直行箭頭，右轉時若遭錄影拍照，檢舉「未依標誌標線行駛」成立恐得不償失。（圖／記者王悉宇翻攝）

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