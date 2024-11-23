健康營養延壽！國健署攜雲林社區共創健康新風貌

▲社區營養輔導成果發表會，邀請社區長輩、縣市衛生局共襄盛舉，透過互動遊戲宣導營養知識並展示經社區營養師輔導之具在地特色創意料理。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

國民健康署為提升長輩營養健康，今（23）日在雲林縣舉辦社區營養輔導成果發表會，邀請社區長輩、縣市衛生局共襄盛舉，活動現場透過互動遊戲宣導營養知識並展示經社區營養師輔導之具在地特色創意料理，提升民眾對健康均衡飲食之注重。

國民健康署吳昭軍署長表示，營養是健康的基礎，長輩吃得健康營養是預防及延緩失能的方法之一。國民健康署自2017年起開始規劃試辦，到2018年全面補助輔導，至今全國各縣市已成立70處「社區營養推廣中心」，聘請107位營養師走入社區提供各種在地化的營養服務。並結合長者整合式篩檢服務（ICOPE），找出社區中具營養不良風險之長者，提供完善的追蹤管理服務。

▲社區營養輔導成果發表會，邀請社區長輩、縣市衛生局共襄盛舉，透過互動遊戲宣導營養知識並展示經社區營養師輔導之具在地特色創意料理。（圖／記者王悉宇翻攝）

為提升長輩均衡飲食，國民健康署近年更積極推動質地調整飲食，透過食材的挑選、改變烹調技巧、輔導共餐據點及餐飲業者，製作出長輩「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」的美味餐點，讓長輩輕鬆愉快地享用每一餐。

活動現場除邀請2024長者活躍老化競賽中區新秀組最佳創意獎「西螺鎮大橋幸福隊」及最佳團隊獎「雲林縣莿桐舞動活力心花開隊」等團體表演，展現長輩充滿活力、持續鍛鍊身體的健康生活態度；展示在社區營養師協助下社區長輩所自製的美味餐點，亦將邀請「2024年銀領新食尚銀養創新料理競賽」社會組金獎得獎者，現場重現得獎菜色，喚起大眾對質地調整飲食的重視，原來質地調整飲食可以這麼好看又好吃。

國民健康署因應即將邁入的「超高齡社會」，呼應總統政策和《營養及健康飲食促進法》，持續布建基礎資源，連結跨域合作，提升服務品質，擴展廣度和深度，以期未來能達到全國368鄉鎮市區皆有營養服務之目標，讓社區營養師成為健康好的厝邊。

▲社區營養輔導成果發表會，展示在地農產品，透過食材的挑選、改變烹調技巧、輔導共餐據點及餐飲業者，製作出長輩「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」的美味餐點。（圖／記者王悉宇翻攝）