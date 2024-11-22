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《國土計畫法》劉世芳災難說　張麗善：無農業權才是國土計畫災難

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府盼能在《國土計畫法》中增訂「農業發展權」條文，內政部長劉世芳昨日受訪指出「這樣的概念不合實際，也非常僵固，反而會帶來災難」；雲林縣長張麗善今（22）日表示，雲林縣政府提出「農業權入法」，是站在支持土地公平正義以及配合國家糧食安全的立場，透過合理的調配制度，使農民獲得穩定收入，進而增加農地面積及生產效率，何來「農地水泥化」？農業權絕不是國土計畫的災難，她反指「沒有農業權的國土計畫才是災難」。

張麗善指出，縣府所提的「農業權」核心概念是「保障國家糧食安全是全國之責」，無論是居住在鄉村區或都市內的民眾，理應共同承擔確保農地面積的責任，各縣市應有地出地、有錢出錢，才符合公平正義。

張麗善提到，內政部長劉世芳說農業發展權移轉（TDR）就是用「容積移轉」的方式，讓農地永久不能更動。縣府認為國家糧食安全是透過農民日復一日、年復一年的耕作達成，不應以一次性的「容積移轉」概念來討論，而應參考「碳權交易制度」，研議農民每年所額外承擔的其他縣市糧食安全總量，如何透過交易、移轉或調配制度等方式，合理地轉由非農業縣市人口分擔，而非僅由農業縣、農民承擔。

張麗善表示，劉世芳所言是誤導制度理念，實際上發展權移轉不是鼓勵開發，而是一種土地公平面向的制度。美國發展權移轉制度不僅實施於農地，而是用於受相關計畫指定的保育、保存土地，包含農地、重要林地等，透過此制度可同時保護國土，並增進土地所有權人的權益。

張麗善強調，縣府為保障農民權益，率先於110年雲林縣國土計畫提出「農業發展權」，希望中央納入研議。保障農民權益並非雲林單一縣市的課題，但迄今4年，未見中央政府啟動專案研議。現在內政部批評雲林的建議，但針對公共利益與私人財產權的衝突議題，內政部有好的構想嗎？

 ►聽Podcast #我在案發現場

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