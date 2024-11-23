屏東縣新增8處科技執法路口　東琉線交通船周邊道路入列

▲屏東縣政府警察局114年新增8處科技執法路口。(圖/記者陳崑福翻攝)

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局積極推動科技執法，以科技力量改善道路交通秩序，並降低交通事故發生率。截至目前，屏東縣已設置46處科技執法點，涵蓋區間測速、違規停車偵測、路口多功能監測及車不讓人偵測等多項功能，全面提升道路安全管理效能。這些設備的核心在於「預防違規、保障安全」，並非僅以執法為目的。

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13年度新增的8處科技執法設備目前正進行宣導，預計於114年1月正式啟用，這些新增點位將進一步涵蓋重要道路與高風險區域，透過24小時不間斷的監控，有效遏制交通違規行為。屏東縣科技執法網絡的完善，不僅反映了縣政府對交通安全的重視，也為民眾出行提供了更有保障的環境。

根據統計，對比各設置地點於112年全年及113年1月至7月的違規舉發數據，多數地點的違規件數均顯著下降，顯示科技執法在遏制違規行為方面已初見成效。另經對設置路段的交通事故月平均值進行分析，發現整體事故發生率下降了約10%，下降最多的有台26線車城鄉中山與新興路口及東港鎮中山路與光復路口，各減少63%之事故件數，另新園鄉臥龍路與義仁路口減少44%之事故、潮州鎮新生路與民治路口減少36%之事故，均充分證明科技執法在事故防制上的積極作用。

為進一步提升事故防制成效，屏東縣政府警察局將定期檢視設置地點的必要性，並依據交通現況調整取締項目；同時，強化現場警示標誌與告示牌面，增加違規行為的可見性，進一步提醒駕駛人遵守規範。此外，持續透過多元管道進行宣導，讓民眾理解科技執法的意涵，逐步養成守法意識。

警察局局長戴台㨗表示，科技執法的核心在於預防，而非懲罰，警方的目標是以科技輔助執法，為民眾創造一個安全有序的道路環境。未來，將持續運用科技手段，加強交通管理效能，並以民眾安全為導向，讓每位使用道路的民眾都能感受到實質的改變與安心。