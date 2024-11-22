車速60公里「最高罰3.6萬+吊扣牌照」！竹縣擬設全台首行人優先區

▲全台首個「行人優先區」將在新竹縣誕生（圖／翻攝google）

記者閔文昱／綜合報導

內政部、交通部推動「行人優先區」10月上路，行人不須靠邊、可全寬通行，汽機車車速不得逾20公里、禁鳴喇叭，嚴重超速最高罰3.6萬元，鳴喇叭驅趕罰600元。為此，新竹縣府擬劃設全台首個「行人優先區」，最慢預計在明年6月實施。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州日前表示，新竹縣府將結合原先的交通寧靜區政策，將縣府正門前從縣政五街到縣政七街，即議會到警局間約185公尺長的路段，劃設為新竹縣的第一個行人優先區。

陳盈州解釋，行人優先區的標誌為藍底白字，並有大人牽著小孩且車輛遠離的圖樣，起點和終點都會設立，如果近期的審查會議順利通過，將進入工程招標和發包階段，最慢希望在明年6月實施。

▲行人優先區起（終）點標誌為藍底白字及白色圖案。（圖／交通部提供）

根據規定，在行人優先區內，如果汽機車的行車速度超過20公里，將被視為超速，一般超速的罰款最重為2400元，但如果車速達到60公里，則被視為嚴重超速，罰款最高可達3萬6000元，並且會記違規點數3點，甚至可能被吊扣牌照6個月。此外，如果汽機車駕駛在行人優先區內按喇叭，也會被罰款600元。

該新制也引發網友論戰，不少網友批評規定過於嚴格，甚至戲稱為「最嚴格的限速路段」，不過也有民眾認為規定合理，駕駛應該要慢慢開車，以確保行人的安全。對此，交通部說明，為了維護行人在行人優先區的優先性和安全性，新修的道路交通安全規則規定汽機車行駛在行人優先區內，應依速限減速慢行，不得危及行人安全或阻礙行人通行，並應暫停讓行人先行通過。