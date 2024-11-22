　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

車速60公里「最高罰3.6萬+吊扣牌照」！竹縣擬設全台首行人優先區

▲▼新竹縣政府外觀、示意圖。（圖／翻攝google）

▲全台首個「行人優先區」將在新竹縣誕生（圖／翻攝google）

記者閔文昱／綜合報導

內政部、交通部推動「行人優先區」10月上路，行人不須靠邊、可全寬通行，汽機車車速不得逾20公里、禁鳴喇叭，嚴重超速最高罰3.6萬元，鳴喇叭驅趕罰600元。為此，新竹縣府擬劃設全台首個「行人優先區」，最慢預計在明年6月實施。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州日前表示，新竹縣府將結合原先的交通寧靜區政策，將縣府正門前從縣政五街到縣政七街，即議會到警局間約185公尺長的路段，劃設為新竹縣的第一個行人優先區。

陳盈州解釋，行人優先區的標誌為藍底白字，並有大人牽著小孩且車輛遠離的圖樣，起點和終點都會設立，如果近期的審查會議順利通過，將進入工程招標和發包階段，最慢希望在明年6月實施。

▲▼行人優先區起（終）點標誌的圖案為藍底白字及白色圖案，預計10月1日上路。（圖／交通部提供）

▲行人優先區起（終）點標誌為藍底白字及白色圖案。（圖／交通部提供）

根據規定，在行人優先區內，如果汽機車的行車速度超過20公里，將被視為超速，一般超速的罰款最重為2400元，但如果車速達到60公里，則被視為嚴重超速，罰款最高可達3萬6000元，並且會記違規點數3點，甚至可能被吊扣牌照6個月。此外，如果汽機車駕駛在行人優先區內按喇叭，也會被罰款600元。

該新制也引發網友論戰，不少網友批評規定過於嚴格，甚至戲稱為「最嚴格的限速路段」，不過也有民眾認為規定合理，駕駛應該要慢慢開車，以確保行人的安全。對此，交通部說明，為了維護行人在行人優先區的優先性和安全性，新修的道路交通安全規則規定汽機車行駛在行人優先區內，應依速限減速慢行，不得危及行人安全或阻礙行人通行，並應暫停讓行人先行通過。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／又震！台南麻豆區規模4.6地震　最大震度4級
快訊／搖不停！台南麻豆區規模4「極淺層地震」　最大震度4級
台南5.4地震！　南科「台積電18廠」部分員工疏散
江坤宇轟3分清壘安打！　妻曬「驕傲視角」激動淚喊：你好棒
快訊／日本雙轟9：6擊敗委內瑞拉！　國際賽豪取26勝
快訊／聯盟出手！　譚傑龍遭「無限期停權」
台南狂震！氣象署揭原因　未來3天有規模4.5以上餘震
快訊／畢書盡前女友遭提告　本人發聲了
小林柏宏爆劈腿！還拍親密片　遭拔掉出道資格

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北「小青新咖啡節」　新店碧潭東岸周末登場

車速60公里「最高罰3.6萬+吊扣牌照」！竹縣擬設全台首行人優先區

桃園經發局「脆皮燒肉節」引熱議　市議員謝美英批擅挪預算舉辦

桃園平鎮蘿蔔節11／24登場　張善政這樣「16蹲」很輕鬆

桃園副市長蘇俊賓邀市民守護桃園溼地　參訪許厝港賞過境候鳥

舌尖上的台東食旅！　共嚐台東紅烏龍風味饗宴

台灣健康城市暨高齡友善城市獎項　台東縣表現卓越

桃園Xpark國王企鵝喜迎新生　「企鵝起名」募集即起開跑

台南市職業安全衛生成效獲肯定　安衛家族大成工程、新舜營造獲表揚

婦太陽下熱暈中暑　台東巡邏員警急伸援手助返家

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

媽問9歲兒怎麼選爸爸？　他淡定：妳選的...不是我

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

日8歲弟用球棒打羽球　對打連中9球驚艷網友

妹妹早上叫媽起床喊不醒　哥嘆：別人家都是反過來

日本複賽首戰9比1擊垮美國　小園海斗雙響砲7打點！

新北「小青新咖啡節」　新店碧潭東岸周末登場

車速60公里「最高罰3.6萬+吊扣牌照」！竹縣擬設全台首行人優先區

桃園經發局「脆皮燒肉節」引熱議　市議員謝美英批擅挪預算舉辦

桃園平鎮蘿蔔節11／24登場　張善政這樣「16蹲」很輕鬆

桃園副市長蘇俊賓邀市民守護桃園溼地　參訪許厝港賞過境候鳥

舌尖上的台東食旅！　共嚐台東紅烏龍風味饗宴

台灣健康城市暨高齡友善城市獎項　台東縣表現卓越

桃園Xpark國王企鵝喜迎新生　「企鵝起名」募集即起開跑

台南市職業安全衛生成效獲肯定　安衛家族大成工程、新舜營造獲表揚

婦太陽下熱暈中暑　台東巡邏員警急伸援手助返家

新北「小青新咖啡節」　新店碧潭東岸周末登場

「鐘錶奧斯卡」常勝軍進軍台灣　最佳日曆與天文腕錶典雅出眾

快訊／台南麻豆22:23「規模4.6」極淺層地震　最大震度4級

快訊／22:17台南麻豆區規模4「極淺層地震」　最大震度4級

陸模範女師出軌學生！「我一直愛你」煽情對話被挖出

台南佳里5.4地震　南科「台積電18廠」部分員工疏散

高中鋁聯冠軍戰組合出爐！高苑工商與穀保家商爭冠

長榮Hello Kitty彩繪新機12月飛仙台、巴黎　下周松菸辦展抽機票

快訊／日本雙轟9比6擊敗委內瑞拉　國際賽豪取26勝

「受王寶強資助」小孩家長出面！　曬匯款證明感激：人家給是情分

「活跳跳生物」鑽耳！台東女痛苦哀號　警助送醫…夾出一看嚇瘋了

地方熱門新聞

桃捷即時推播中華隊賽況　網友讚貼心應援

桃市圖＋東森自然美　打造五感療癒閱讀專區

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

最低工資明年上路　雇主完善配套勿違法遭罰

綠鬣蜥入侵雲林！一週捕80隻嚇壞農民　縣府：擬開「捕捉人才培訓課」

12強台美大戰今開打　彰化爌肉飯應援中華隊

從「媽媽」做回自己　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

中藥行漸消失！　地方特色產業資源遭稀釋

華泰名品城最「狂」聖誕村　11/22盛大登場

又見砍頭樹　整排樟木遭砍　

台南市獲頒2023年強韌台灣計畫績優縣市

微電二輪車納管掛牌　東港警加強宣導

信義警分局與鄉農會舉辦防搶演練以及識詐宣導

雲林烏魚季來臨！季風加成「肥美品質佳」

更多熱門

相關新聞

台鐵霸凌案受害員工「求救身心科」　向3單位申訴75次遭漠視　

台鐵霸凌案受害員工「求救身心科」　向3單位申訴75次遭漠視　

台鐵人資單位爆發霸凌爭議，有員工因此出現失眠、頭痛、心悸等症狀，就醫後發現已有憂鬱傾向，該員工自去年6月起提出申訴，前後向台鐵、交通部、人事總處申訴和反映超過75次，迄今仍無果，霸凌案一度成立卻又遭翻案，控訴霸凌案遭漠視。

藍《民防法》修正案付委　內政部反對：弱化社會自救能力

藍《民防法》修正案付委　內政部反對：弱化社會自救能力

上周30人命喪交通事故　死亡最多3縣市「桃園又上榜」

上周30人命喪交通事故　死亡最多3縣市「桃園又上榜」

《國土計畫法》劉世芳災難說　張麗善：無農業權才是國土計畫災難

《國土計畫法》劉世芳災難說　張麗善：無農業權才是國土計畫災難

微電車新法上路　高雄警提供5種語言宣導影片

微電車新法上路　高雄警提供5種語言宣導影片

關鍵字：

行人優先區新竹縣交通安全內政部交通部

讀者迴響

熱門新聞

終結21年對美魔咒！台灣8：2奪勝

日媒驚見台灣大人物加入啦啦隊應援

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

謝宜容哽咽自拍道歉影片　「我沒有保護好你們的孩子」

勞動部輕生公務員「家屬聲明曝光」！

國1新營段重大車禍「死傷不明」多車翻覆變形

陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

即／黑浮集團即日起全台停業！「廣招投資人合作」

2040地牛翻身！南部有感

新竹河濱上演「六腳獸」　保險套黏石椅沒人清

台灣隊長陳傑憲一舉動感動日媒！

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

快訊／日本國際賽豪取26勝

中華止對美國6連敗　得分刷新高

更多

最夯影音

更多

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

媽問9歲兒怎麼選爸爸？　他淡定：妳選的...不是我

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面