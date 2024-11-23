春日鄉「五年祭」500年未曾中斷　枋寮警反詐騙+交安宣導

▲枋寮警分局長林俊雄在春日鄉「五年祭」分享詐騙類型。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣春日鄉公所舉辦「無懼之路 春日500」，今(113)年由春日鄉公所及3家部落傳統領袖主辦，吸引大批民眾參與；轄區的枋寮警分局為擴大反詐宣導成效，由分局長林俊雄率領分局宣導團隊，到場舉牌實施「反詐騙及交通安全」宣導，反應熱絡。

原委員會副主委鍾興華、立法委員高金素梅及盧縣一、屏東縣政府原民處處長陳美鈴、臺南市議員施余興望及來義鄉議員越秋女及春日鄉議員周陳曉玟、代表會主席高王添福、鄉長沈秋花及本鄉各村長等人都在場宣示反詐的決心。

鄉長沈秋花指出，春日鄉的「五年祭」500年未曾中斷，為排灣族最重要的祭典之一，代表「與神的盟約」，傳說祖靈會造訪各部落，一個輪迴正好是五年，因此稱為「五年祭」。

枋寮警分局為強化民眾預防犯罪及交通安全的觀念，派員設置宣導攤位，分局長林俊雄特別上臺分享詐欺案例，並提供了防範的方法和建議，提醒民眾近期高發詐欺案類，尤其以假投資為主，歹徒先在網路上以美女照片交友，吸引被害人目光後，再進一步要求被害人參加投資互利計畫，出金時再以各種理由拒絕，此類型詐騙因為抓準大家有憧憬想要賺更多錢，就越會掉入詐騙陷阱。呼籲大家勿加入網路上投資群組、勿點擊來路不明網址、勿信未見面網友照片，投資應透過合法管道取得合法獲利。

林分局長表示，為提升民眾識詐與交通安全知識，警方除持續參與縣府及鄉鎮公所各項活動，並加強轄內各所警勤區入戶宣導反詐騙及交通安全，藉由實際案例的分享，讓民眾提高警覺，遠離不法侵害，降低受詐騙和事故發生率，歡迎大家加入「枋寮分局臉書」，大家一起全民防詐。