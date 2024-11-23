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機車亂停自行車專用車道　屏東榮總報警取締

▲屏東榮民總醫院自行車停車格 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東榮民總醫院自行車停車格 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東榮民總醫院院區內人行道自行車專用車道，被機車佔用，屏東警分局先前前往執行取締勤務，由於該地點屬醫院管理範圍，引來網友熱議；屏東警分局表示，該項違規行為，最高處罰1200元。

▲屏東榮民總醫院自行車停車格 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東榮民總醫院自行車停車格 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東榮總今(23)日對此表示，院方依「屏東縣綠建築自治條例」第五條第四點劃設自行車停車位，供自行車專用停放，以響應政府節能減碳，運動健身之政策。卻屢遭機車族占用，本院接獲民眾投訴後，即加強說明標示、立看板及地面噴漆書寫標示文字，以充分宣導呼籲，遇有違停者即予規勸，但成效不彰，才報請警方依法開單取締。

屏東警分局表示，屏東榮總人行道上停車格係屬自行車專用停車格，業經相關單位會勘設立禁止停放機車告示。

依據道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款規定，車輛違規停放人行道，處新台幣600-1,200元罰鍰。警方提醒民眾，院方另有設置機車停車場供民眾停放，請勿於人行道範圍停放機車，以避免影響行人通行權益。

屏東榮民總醫院表示，醫院依「屏東縣綠建築自治條例」第五條第四點劃設自行車停車位，供自行車專用停放，以響應政府節能減碳，運動健身之政策。然自111年11月18日建院開始，即屢遭機車族占用，本院接獲民眾投訴後，即加強說明標示、立看板及地面噴漆書寫標示文字，以充分宣導呼籲，遇有違停者即予規勸，但成效不彰。

關於近期人行道或自行車位遭機車佔用所衍生相關爭議，本院當然不可能惡意陷害來院看病的民眾，因此，民眾如發現有任何本院的異常之處，可利用屏東榮總全球資訊網站院長信箱或來電轉社工室或政風室，歡迎您提出指正或釐清。

該醫院強調，「屏東榮總到此地生根發芽、成長茁壯已經2周年了，2年來受到屏東鄉親的愛護與支持，藉此深深的表達感謝。這次藉著媒體良善的報導，期望能改善紅磚道遭違停的情況，本院會加強標示、持續勸告，祈願還給屏東鄉親暢通的人行道」。

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