廣播大愛種子！　慈院李啟誠獲國際醫療典範獎

▲▼前衛生福利部部長林奏延（左）頒獎給花蓮慈院幹細胞與精準醫療研發中心暨國際醫學中心主任李啟誠（右）。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心暨國際醫學中心主任李啟誠，積極推動骨髓移植技術發展及國際醫療交流，11月20日榮獲國際醫療典範獎個人獎殊榮。他說，每到海外執行國際醫療的任務，就像佛家所講的千手觀音，有如證嚴法師的指梢觸角「眾善奉行，是諸佛教」。他將持續帶領同仁將慈濟大愛種子拓及海外，幫助有需要的民眾。

國際醫療衛生促進協會於11月20日舉辦的第9屆國際醫療典範獎，今年共有3位個人及3組團體獲頒個人獎及團體獎肯定。

▲李啟誠主任（中）表示，將持續帶領國際醫學中心同仁將慈濟大愛種子拓及海外，幫助有需要的民眾。

李啟誠主任自1994年起投入花蓮慈院服務，以陪伴癌末患者為初衷，展開了他在血液疾病治療領域的醫療生涯。2000年赴美國西雅圖進修高階骨髓移植技術後，返台積極推動台灣骨髓移植技術的進步，更促進與新南向國家的醫療合作。他協助來自菲律賓、馬來西亞、印尼、越南、緬甸等多國的醫事人員，透過線上教學與臨床訓練，學習造血幹細胞移植技術。2023年赴印尼協助當地慈濟醫院建置骨髓移植病房，並與曾在花蓮慈院受訓的血腫科團隊合作完成印尼第一例小兒骨髓移植、分享移植照護經驗。

▲菲律賓籍的53歲眼科蔡醫師（右）罹患血癌，在李啟誠主任與醫療團隊的治療下成功痊癒，並再次披上白袍。

2018年至今，李啟誠主任已協助約200人次血液腫瘤科醫事人員完成訓練。疫情期間，他創立每月兩次的「骨髓移植菁英論壇」，將實體跨國代訓改為線上視訊「骨髓移植菁英論壇」，參與人員踴躍，至今持續交流不間斷，並帶領團隊與菲律賓多家醫療機構簽署合作備忘錄，深化台灣與新南向國家的醫療合作關係。

李啟誠主任表示，對於新南向計畫的醫衛合作國家菲律賓，爭取全額優免代訓學費及住宿費，讓遠道來臺受訓的醫事人員雖離鄉背井，感受到如同「台灣家人」的慈濟人文關懷與陪伴支持。

▲李啟誠主任（左三）帶領來自菲律賓、印尼等五位代訓醫師，學習收集造血幹細胞技術。

來台灣交流學習造血幹細胞移植技術的醫事人員歸國後，在當地醫院幫助受血液疾病所苦的病人，而來花蓮慈院尋求治療重獲新生的病人，活出亮麗的第二人生。2017年，菲律賓籍的53歲眼科蔡醫師被診斷出罹患血癌，在當地接受化療，同時經慈濟骨髓幹細胞中心配對後，來到花蓮慈院接受骨髓移植，在李啟誠主任與醫療團隊的治療下成功痊癒，並再次披上白袍，持續在行醫之路，守護更多在菲律賓的病患。

另一位，2011年罹患急性淋巴性白血病，來自香港的古小妮，經過李啟誠主任治療及骨髓移植後成功康復，笑說自己是「正港的台灣囝仔」，在頒獎典禮這天與菲律賓衛生部前任部長Dr. Enrique Ona特地出席頒獎典禮，為李啟誠主任送上祝福。

▲李啟誠（左四）2023年赴印尼協助當地慈院建置骨髓移植病房，並與曾在花蓮慈院受訓的血腫科團隊合作完成印尼第一例小兒骨髓移植。

李啟誠擔任中華民國骨髓移植學會理事長期間，帶領學會主辦2023年「台灣骨髓幹細胞移植超過一萬例學術研討會」吸引來自日本、韓國、印尼、越南等國的領袖級專家與會，包括時任副總統賴清德及衛生福利部中央健康保險署署長石崇良等均到場，肯定台灣在骨髓幹細胞移植領域的卓越成就。另外，他將CAR－T免疫細胞療法引進東部，存活率高於國際，促進東南亞地區對臺灣癌症治療技術的興趣與需求，並為病人帶來治療的新選擇。

榮獲國際醫療典範獎肯定的李啟誠主任表示，每到海外執行國際醫療的任務，就像佛家所講的千手觀音，彷彿是證嚴法師的指梢觸角「眾善奉行，是諸佛教」。另外，明年花蓮慈院五期大樓即將落成，其中國際醫學中心已積極規劃中，將帶領同仁建構慈善醫療與卓越醫療，傳播慈濟大愛的種子。