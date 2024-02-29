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全台「排行前35家醫院」花蓮慈院名列15 　六都之外最高

▲花蓮慈院與長弘生技公司成功開發抗惡性腦瘤標靶新藥並於2017年啟動臨床試驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院與長弘生技公司成功開發抗惡性腦瘤標靶新藥並於2017年啟動臨床試驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」合作進行的「World's Best Hospitals 2024」，日前公布最新的全球前250強醫院，並為全球30個國家和地區進行醫院排名，希望能幫助民眾找到最佳照顧病人與家庭的醫院，在台灣排行前35家醫院中，花蓮慈濟醫院排行第15，是位於六都之外排行最高的醫學中心。

花蓮慈院院長林欣榮表示，感恩慈濟基金會證嚴上人看見東部地區醫療資源缺乏的困境，1986年成立了花蓮慈濟醫院，不論是開腦手術、心臟手術還是癌症治療，都可以得到高品質的醫療，不僅在地民眾不用再翻山越嶺的到外地求醫，更有外縣市，甚至海外的難症、罕症病人，來到花蓮尋找醫療希望。

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▲花蓮慈院與長弘生技公司成功開發抗惡性腦瘤標靶新藥並於2017年啟動臨床試驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「Cerebraca晶片治療經標準治療無效復發性惡性腦瘤」榮獲2022年國家新創獎臨床新創獎的肯定。

花蓮慈濟醫院不只是慈濟醫療體系的第一家醫院，更積極地引進各項先進的醫療技術與設備，二十年前即已成為鎮守台灣東部地區的唯一醫學中心。林欣榮院長說，花蓮慈院以人文醫療為主軸，看見病人真正的需求，用精準到細胞、分子的醫療，推動中西醫合併治療，幫癌症病人、脊髓損傷患者……等因病而苦的病人，因而獲得重生。

▲花蓮慈院與長弘生技公司成功開發抗惡性腦瘤標靶新藥並於2017年啟動臨床試驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

2024年1月2日，花蓮慈濟醫院為全台灣第一位健保給付CAR-T治療受惠的瀰漫性大B細胞淋巴瘤病人-張女士，進行CAR-T細胞輸注。

以癌症治療為例，花蓮慈院成立了骨髓幹細胞中心，骨髓資料庫造福的不僅僅是花蓮或是臺灣的血液腫瘤病人，截至2024年1月31日，成功配對移植的個案6628例，遍布全球31個國家地區；對於曾經被視為絕症的惡性腦瘤，也開發出創新的惡性腦瘤標靶新藥 Cerebraca® Wafer，已經進入臨床試驗；而且在2022年引進全球最先進，可以根治血癌、淋巴癌等相關癌症的CAR-T治療，並在2024年完成首例健保給付CAR-T治療個案。

▲花蓮慈院與長弘生技公司成功開發抗惡性腦瘤標靶新藥並於2017年啟動臨床試驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

美國衛生及社會福利部首長及學者代表參訪花蓮慈濟醫院及秀林鄉「全人醫療整合計畫」執行成果。

除了急性疾病的治療，花蓮慈院長期承辦秀林鄉IDS計畫（全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫），2022年起更是創全臺之先，偕同秀林鄉衛生所，並與鄰近的院所合作，將秀林IDS計畫升級為「全人整合照護執行方案（全人方案）」。同時整合東部醫療院所，執行東區風險移撥款-偏鄉整合性醫療計畫，克服地理環境、交通不便的限制，突破醫療資源分布不均的困境，翻轉偏鄉推動健康平權，成功提升花東地區民眾平均餘命，樹立起國際醫療典範，吸引美國、日本、韓國、印尼……等醫療衛生團隊前來取經學習。

▲花蓮慈院與長弘生技公司成功開發抗惡性腦瘤標靶新藥並於2017年啟動臨床試驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

積極創新研究開發，吸引世界各國前來交流觀摩。

依照美國新聞周刊公布資料顯示，評比中的每家醫院，評分均基於對逾8萬5000名醫學專家的線上調查，還有出院後患者整體滿意度調查的公開數據。該分數還考慮了衛生和患者／醫生比例等指標，以及關於醫院是否使用患者報告結果測量（PROM） 的調查。評比反映了對醫療關鍵績效指標的重視，並增加對醫院品質指標的權重。

▲花蓮慈院與長弘生技公司成功開發抗惡性腦瘤標靶新藥並於2017年啟動臨床試驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷，讓癱瘓超過五年的簡先生，經細胞治療後重新站起來。

「沒有比選擇合適的醫院為自己或親人提供照護更重要的決定了。」是美國新聞周刊公布各國醫院排行的主要目的。而花蓮慈濟醫院藉由推動中西醫合療，積極創新研究開發，讓世界看見台灣，看見台灣東部美麗的花蓮。

▲花蓮慈院與長弘生技公司成功開發抗惡性腦瘤標靶新藥並於2017年啟動臨床試驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

來自越南的4歲男童Tin為了治療血癌，在母親的陪伴下跨海來台進行非親屬異體幹細胞移植，順利康復返回家鄉。

林欣榮說，慈濟證嚴上人給了他八個字的期許，「人才培育；品質提升。」這八個字他深深地記在心中，全院團隊將持續努力，積極的在「不能醒的病人能醒過來，不能走的病人能行走」的里程上締造佳績；並陪伴健康或亞健康的人「健康到老」。
 

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