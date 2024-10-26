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推動永續發展！花蓮慈院東部3院所獲ISO溫室氣體認證

▲花蓮慈院、玉里慈院及關山慈院，通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，取得國際查驗機構認證證書，也是東部首家獲得此認證的醫學中心。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院、玉里慈院及關山慈院，通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，取得國際查驗機構認證證書，也是東部首家獲得此認證的醫學中心。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著全球氣溫不斷上升，極端氣候事件日益頻繁，控制溫室氣體排放已成為全球共同努力的目標，東部三家醫院包含花蓮慈濟醫院、玉里慈濟醫院及關山慈濟醫院，一起落實節能減碳措施，並在9月通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，於10月24日取得國際查驗機構認證證書，而花蓮慈院也是東部首家獲得此認證的醫學中心。

花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，醫院是很大的碳排放來源，感謝花蓮慈院對於社會責任的承擔與負責，主動盤查找出問題、改善問題並通過認證，真正能成為一家健康、綠能醫院。

▲花蓮慈院、玉里慈院及關山慈院，通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，取得國際查驗機構認證證書，也是東部首家獲得此認證的醫學中心。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

授證典禮上，花蓮慈院院長林欣榮（左四）、副院長吳彬安（右二）、玉里慈院總務股股長林珀（左三）、關山慈院總務股醫工黃清勇（左二）等人代表受證。

今年1月份，花蓮慈院與台灣永續能源研究基金會（TAISE）簽署「醫院永續發展倡議書」，提出健全機構治理、落實環境永續及發揮社會影響力，朝著2050年實現零碳排的目標努力，並與ISO輔導機構–優樂地永續服務股份有限公司合作盤查碳排放量，從盤查報告中，花蓮慈院、玉里慈院及關山慈院在2023年的總排放量為18,095.430公噸CO2e，其中花蓮慈院的排放量為16,685.243公噸CO2e，電力是主要的排放來源。

▲花蓮慈院、玉里慈院及關山慈院，通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，取得國際查驗機構認證證書，也是東部首家獲得此認證的醫學中心。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，醫院是很大的碳排放來源，感謝花蓮慈院對於社會責任的承擔與負責，主動盤查找出問題、改善問題並通過認證。

林俊龍執行長說，醫院在守護生命的同時，使用許多水力、電力能源之外，也產生許多醫療廢棄物，但醫院不僅要救人，也透過盤查來改善碳排放，一起盡一分力量守護生病的地球。

▲花蓮慈院、玉里慈院及關山慈院，通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，取得國際查驗機構認證證書，也是東部首家獲得此認證的醫學中心。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟醫療法人執行長林俊龍說，醫院不僅要救人，也透過盤查來改善碳排放，一起盡一分力量守護生病的地球。

為了減少碳排放量，醫院採取一系列節能措施，包括汰換舊有空調主機，引入變頻、節能及熱泵系統，提高電力使用效率；同時，從源頭內做到減量，在廢棄物處理上將數量進行減量，降低環境負擔。

▲花蓮慈院、玉里慈院及關山慈院，通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，取得國際查驗機構認證證書，也是東部首家獲得此認證的醫學中心。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長分享，花蓮慈院在建院初期就規劃了節能減碳的設備與措施，包含走道廊光、植物都有特別的規畫設計，儘量減少能源損耗。

此外，花蓮慈院積極推動綠色醫療行之多年，將節能減碳融入到日常醫院環境管理中，為控制院內的二氧化碳濃度，運用AI智能監測系統，控制室內溫度和空氣品質達到節能減碳，並透過大數據演算，分析時間人流、二氧化碳，進而整合建築空間節能運轉策略，打造空調智慧化控制管理模式，在預測人流擁擠、空氣品質下降前，提早介入使空調耗能曲線最佳化。此項措施更在今年榮獲「經濟部節能標竿獎」銀獎。

林欣榮院長分享，花蓮慈院在建院初期就規劃了節能減碳的設備與措施，包含走道廊光、植物都有特別的規畫設計，儘量減少能源損耗；同時推動素食近40年，不僅能降低溫室氣體的排放，也能環保心靈；未來，三家醫院將繼續鼓勵同仁從自身做起，積極尋求更多減碳方法之外，並期待能與東部其他醫療院所一起降低醫療的碳排放，提升能源使用效率，朝永續發展繼續邁進。
 

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