　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮慈院獲勞動部工作生活平衡獎　免費高科技健檢受讚賞

▲花蓮慈院院長室醫務秘書李毅，代表接受第五屆工作生活平衡獎（員工關懷組）的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院院長室醫務秘書李毅（右）代表接受第五屆工作生活平衡獎（員工關懷組）的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

用健康的身心守護健康！花蓮慈濟醫院的健康管理及關懷措施，不只是針對民眾，更包含全體同仁及家庭，陪伴同仁在工作與生活間找到平衡，這份用心獲得勞動部2024工作生活平衡獎的肯定。在本屆的近251家企業中脫穎而出，成為31家獲獎企業之一，同時也是2024年僅有的3家獲獎醫療院所。

勞動部政務次長許傳盛表示，工作生活平衡獎每兩年舉辦一次，今年已經是第五屆，感謝獲獎的各個企業，為全臺灣做表率，不論是彈性工時、友善家庭還是員工關懷，最終的目的就是希望能讓大家的工作與生活達到平衡，這樣才會有好的員工，才有好的企業，這是最棒的雙贏。

▲花蓮慈院院長室醫務秘書李毅，代表接受第五屆工作生活平衡獎（員工關懷組）的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲為了便利院內同仁及就醫民眾，花蓮慈院與台鐵公司在醫院內，設置全台唯一的行動車站。

勞動部工作生活平衡獎共分成三組，分別是彈性工作組、友善家庭組與員工關懷組，花蓮慈院這次獲得的是員工關懷組的肯定，其中花蓮慈院為同仁提供免費高科技健康檢查的福利，得到評審委員們的大力讚賞，一致認為這不僅是對同仁的關懷，還是發揮醫療產業專長的特色。

「每位年滿40歲的同仁，都享有免費高科技健檢福利。」花蓮慈院院長室醫務秘書李毅表示，1986年成立的花蓮慈濟醫院，目前光是正職同仁就超過三千人，是東部民眾的健康守護者，更是無數家庭的依靠，因此醫院首先要顧好同仁的健康，2011年開始實施同仁高科技健檢計畫，40至64歲的同仁，每三年可享有一次高科技健檢福利，健檢範圍涵蓋腦、心、肺及腹部等多項組套，價值最高可達3.5萬元以上，同仁可以根據個人健康需求，自行選擇適合的檢查項目；65歲以上的同仁，則是每年可進行一次全面健康檢查。

▲花蓮慈院院長室醫務秘書李毅，代表接受第五屆工作生活平衡獎（員工關懷組）的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲從檢驗醫學部退休的林等義，今年73歲，透過花蓮慈院黃金人口計劃，重回實驗室職場，貢獻所學及寶貴經驗。

在食衣住行育樂的民生需求上，花蓮慈院為同仁加上了重要的「醫」點，這項福利充分展現醫院對預防醫學的重視，藉由早期發現健康隱患，提升同仁對自身健康的關注與認識，幫助同仁保持最佳的健康狀態，不僅在職場上持續發揮專業能力，也能在日常生活中享有更高的生活品質，成為自己、家人及就醫民眾的最佳依靠。李毅醫秘說，還有慈濟特有的慈誠懿德志工關懷，更是讓全院同仁能成為大家庭的溫暖關鍵。

花蓮慈院全院約有七成同仁來自外地，為了便利同仁及民眾的需求，花蓮慈院與台鐵公司合作，在院內設立全台唯一的「行動車站」，方便同仁往返於醫院和家庭間，還有公出等各項需求。在動盪不安的時刻，花蓮慈院更是設置多項安心措施，包含風災來臨時，保障同仁上下班安全，提供防颱宿舍、公務車接送；對於受到震災影響者，提供住宿空間與急難救助金。同時鼓勵同仁生育，提供媽媽包、爸媽教室…等各項妊娠關懷服務，致力打造安家生養的職場。

在全球邁入高齡化的時代，花蓮慈院自2015年開始推動「黃金人口計畫」，針對院內同仁啟動退休回聘制度。每年9月盤點即將退休的同仁名單，為同仁提前安排進行職涯規劃，深入了解同仁退休後的經濟狀況、家庭需求等，並在必要時提供協助。醫院根據退休同仁的需求與意願，協調彈性工時和職務安排，並鼓勵退休後透過青銀世代工作重組及混齡團隊合作，讓每位同仁都能適才適所地發揮能力。

▲花蓮慈院院長室醫務秘書李毅，代表接受第五屆工作生活平衡獎（員工關懷組）的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲勞動部政務次長許傳盛表示，有好的員工，才有好的企業，這是最棒的雙贏。

李毅醫秘表示，回聘的退休同仁，我們稱之為黃金人口，享有與現職同仁相同的福利，確保在職涯的最後階段仍能保持工作的價值感和生活的穩定性。從檢驗醫學科主任退休的林等義說，雖然他已經73歲了，但是他覺得自己身體還很健康，很高興能回到醫院做經驗傳承，發揮所學守護鄉親，尤其是在新冠疫情後醫院最缺人的時候，跟著熟悉的同仁一起在實驗室努力，為有需要的民眾提供專業協助，這就是讓他最快樂而且身心健康的方式。

蔬食、低碳飲食是花蓮慈院同仁共同實踐「健康、環保、永續」的方式，醫院每年補助逾3千萬餐費，讓同仁一天只需65元便能享用三餐。無論是醫療健檢、日常生活或是各種家庭照護措施，以人為本的花蓮慈院都是同仁最大的靠山，為同仁提供強大的支持體系。透過人與人之間的關懷，花蓮慈院傾聽同仁的需求，根據同仁所處的不同人生階段，量身打造專屬的關懷措施，有歸屬感、有安全感，在職場與生活之間取得平衡，就能用健康的身心來守護更多的健康，與花蓮慈濟醫院約定好，要一起健康到老。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
颱風夜彰化「送肉粽」　送煞時間+路線曝光
康芮強颱以巔峰之姿襲台　明午「全台籠罩暴風圈」灌豪大雨
田園版侏儸紀公園！屏東「綠鬣蜥成災」堆滿一車
快訊／台南腐屍膠帶捆全身　2煞羈押禁見
「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消
LIVE／「沒有台北」21縣市明天達停班課標準　氣象署最新說
彰化9歲妹撐251天「流淚離世」小手緊握不肯放　嬤撕心裂肺痛
快訊／康芮進逼「全台列陸警」　明午後直衝台灣登陸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強烈颱風「康芮」來襲　台電台南區處、南水六區處全力戒備防颱

屏東「紅豆險」突踩煞車不給保　立委爭取颱風1周後可加保

康芮暴風圈將籠罩全台　第五河川分署提高警戒上緊發條

花蓮慈院獲勞動部工作生活平衡獎　免費高科技健檢受讚賞

康芮颱風入夜將挾帶強風豪雨　周春米指示緊密監控動態

日本鳥取縣議員率團來訪　中市溫泉觀光協會推谷關獨特文化

質疑光電升壓站違法！口湖鄉民抗議　雲林縣府：盼能源局勒令停工

台南市府召開康芮颱風防颱整備會議　黃偉哲要求做好防颱整備戒備

永慶房產集團捐贈南消防寒救護外套　拋磚引玉盼替社會大眾盡心力

台南新和順清慈宮啟建大型醮典　賴清德贈「澤被兆民」墨寶

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

殷瑋回應颱風假。

張書豪結婚才破「Gay蜜傳言」　又激吻人夫..歐陽妮妮：很適合啊！

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

強烈颱風「康芮」來襲　台電台南區處、南水六區處全力戒備防颱

屏東「紅豆險」突踩煞車不給保　立委爭取颱風1周後可加保

康芮暴風圈將籠罩全台　第五河川分署提高警戒上緊發條

花蓮慈院獲勞動部工作生活平衡獎　免費高科技健檢受讚賞

康芮颱風入夜將挾帶強風豪雨　周春米指示緊密監控動態

日本鳥取縣議員率團來訪　中市溫泉觀光協會推谷關獨特文化

質疑光電升壓站違法！口湖鄉民抗議　雲林縣府：盼能源局勒令停工

台南市府召開康芮颱風防颱整備會議　黃偉哲要求做好防颱整備戒備

永慶房產集團捐贈南消防寒救護外套　拋磚引玉盼替社會大眾盡心力

台南新和順清慈宮啟建大型醮典　賴清德贈「澤被兆民」墨寶

玩命關頭真實上演！白車硬逆向騎上賓士　網笑噴：馮迪索來了

行動還沒完！以色列警告伊朗「別還擊」：再打就瞄準上次放過的目標

周杰倫開唱「黃牛檢舉2700件」　文化部：研議補助業者採實名制

陽明海運15艘14,000 TEU級全貨櫃輪　再續租6年

不斷更新／強颱康芮來勢洶洶！明日全台停班課懶人包看這裡

李杏「中空裝」框出東西半球！紅毯同台森田剛　嗨喊圓夢：追星最高成就

康芮強颱以巔峰之姿襲台　明午「全台籠罩暴風圈」灌豪大雨

血糖破千！他「全身泡糖水裡」　專家見3餐菜單：能走進門診不簡單

康芮颱風來襲！　國3「林邊交流道到大鵬灣」開放民眾停車

店面調漲9000元不租了！雙方撕破臉　房東列細項求償50萬結果曝

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

地方熱門新聞

康芮來襲恐影響水質　台水五區處籲儲水備用

入夜將有強風豪雨　周春米指示緊密監控

南投縣議員籲縣府正視學生霸凌教師案

清寒青年18歲職畢加入「青年領航計畫」

康芮颱風進逼文化局各古蹟、文化園區加緊防颱準備

智慧型設施農業　雲林有機溫室栽種引領潮流

台南市府召開康芮颱風防颱整備會議要求做好防颱整備戒備

台南女開瑞典坦克公然逆向！遇到狠駕駛糗了

台中失智翁迷航80公里進信義鄉山區

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

嘉義縣新公車　搭載駕駛輔助系統

嘉中科學班何承祐奪　巴西科學博覽會二等獎

花蓮出現強陣風及長浪　海巡急拉封鎖線

嘉義縣免費檢驗非原廠排氣管

更多熱門

相關新聞

花慈東部3院所獲ISO溫室氣體認證

花慈東部3院所獲ISO溫室氣體認證

隨著全球氣溫不斷上升，極端氣候事件日益頻繁，控制溫室氣體排放已成為全球共同努力的目標，東部三家醫院包含花蓮慈濟醫院、玉里慈濟醫院及關山慈濟醫院，一起落實節能減碳措施，並在9月通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，於10月24日取得國際查驗機構認證證書，而花蓮慈院也是東部首家獲得此認證的醫學中心。

守護美麗山海　花蓮邀民眾參與環保志工行列

守護美麗山海　花蓮邀民眾參與環保志工行列

花蓮檢警金攜手打詐　成立可疑帳戶預警中心

花蓮檢警金攜手打詐　成立可疑帳戶預警中心

地震來了！貴賓四處檢查通知家人

地震來了！貴賓四處檢查通知家人

台南市府結合企業邀請家扶兒少共餐

台南市府結合企業邀請家扶兒少共餐

關鍵字：

健康風守護花蓮慈院工作生活平衡獎高科技健檢讚賞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

好消息！周杰倫宣布「大巨蛋門票加開」

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

石英家屬證實死訊！女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

台中明天是否放颱風假　盧秀燕回應了

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

快訊／康芮加速「陸警範圍再增6縣市」　剩4縣市還未納入

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面