花蓮慈院獲勞動部工作生活平衡獎　免費高科技健檢受讚賞

▲花蓮慈院院長室醫務秘書李毅（右）代表接受第五屆工作生活平衡獎（員工關懷組）的肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

用健康的身心守護健康！花蓮慈濟醫院的健康管理及關懷措施，不只是針對民眾，更包含全體同仁及家庭，陪伴同仁在工作與生活間找到平衡，這份用心獲得勞動部2024工作生活平衡獎的肯定。在本屆的近251家企業中脫穎而出，成為31家獲獎企業之一，同時也是2024年僅有的3家獲獎醫療院所。

勞動部政務次長許傳盛表示，工作生活平衡獎每兩年舉辦一次，今年已經是第五屆，感謝獲獎的各個企業，為全臺灣做表率，不論是彈性工時、友善家庭還是員工關懷，最終的目的就是希望能讓大家的工作與生活達到平衡，這樣才會有好的員工，才有好的企業，這是最棒的雙贏。

▲為了便利院內同仁及就醫民眾，花蓮慈院與台鐵公司在醫院內，設置全台唯一的行動車站。

勞動部工作生活平衡獎共分成三組，分別是彈性工作組、友善家庭組與員工關懷組，花蓮慈院這次獲得的是員工關懷組的肯定，其中花蓮慈院為同仁提供免費高科技健康檢查的福利，得到評審委員們的大力讚賞，一致認為這不僅是對同仁的關懷，還是發揮醫療產業專長的特色。

「每位年滿40歲的同仁，都享有免費高科技健檢福利。」花蓮慈院院長室醫務秘書李毅表示，1986年成立的花蓮慈濟醫院，目前光是正職同仁就超過三千人，是東部民眾的健康守護者，更是無數家庭的依靠，因此醫院首先要顧好同仁的健康，2011年開始實施同仁高科技健檢計畫，40至64歲的同仁，每三年可享有一次高科技健檢福利，健檢範圍涵蓋腦、心、肺及腹部等多項組套，價值最高可達3.5萬元以上，同仁可以根據個人健康需求，自行選擇適合的檢查項目；65歲以上的同仁，則是每年可進行一次全面健康檢查。

▲從檢驗醫學部退休的林等義，今年73歲，透過花蓮慈院黃金人口計劃，重回實驗室職場，貢獻所學及寶貴經驗。

在食衣住行育樂的民生需求上，花蓮慈院為同仁加上了重要的「醫」點，這項福利充分展現醫院對預防醫學的重視，藉由早期發現健康隱患，提升同仁對自身健康的關注與認識，幫助同仁保持最佳的健康狀態，不僅在職場上持續發揮專業能力，也能在日常生活中享有更高的生活品質，成為自己、家人及就醫民眾的最佳依靠。李毅醫秘說，還有慈濟特有的慈誠懿德志工關懷，更是讓全院同仁能成為大家庭的溫暖關鍵。

花蓮慈院全院約有七成同仁來自外地，為了便利同仁及民眾的需求，花蓮慈院與台鐵公司合作，在院內設立全台唯一的「行動車站」，方便同仁往返於醫院和家庭間，還有公出等各項需求。在動盪不安的時刻，花蓮慈院更是設置多項安心措施，包含風災來臨時，保障同仁上下班安全，提供防颱宿舍、公務車接送；對於受到震災影響者，提供住宿空間與急難救助金。同時鼓勵同仁生育，提供媽媽包、爸媽教室…等各項妊娠關懷服務，致力打造安家生養的職場。

在全球邁入高齡化的時代，花蓮慈院自2015年開始推動「黃金人口計畫」，針對院內同仁啟動退休回聘制度。每年9月盤點即將退休的同仁名單，為同仁提前安排進行職涯規劃，深入了解同仁退休後的經濟狀況、家庭需求等，並在必要時提供協助。醫院根據退休同仁的需求與意願，協調彈性工時和職務安排，並鼓勵退休後透過青銀世代工作重組及混齡團隊合作，讓每位同仁都能適才適所地發揮能力。

▲勞動部政務次長許傳盛表示，有好的員工，才有好的企業，這是最棒的雙贏。

李毅醫秘表示，回聘的退休同仁，我們稱之為黃金人口，享有與現職同仁相同的福利，確保在職涯的最後階段仍能保持工作的價值感和生活的穩定性。從檢驗醫學科主任退休的林等義說，雖然他已經73歲了，但是他覺得自己身體還很健康，很高興能回到醫院做經驗傳承，發揮所學守護鄉親，尤其是在新冠疫情後醫院最缺人的時候，跟著熟悉的同仁一起在實驗室努力，為有需要的民眾提供專業協助，這就是讓他最快樂而且身心健康的方式。

蔬食、低碳飲食是花蓮慈院同仁共同實踐「健康、環保、永續」的方式，醫院每年補助逾3千萬餐費，讓同仁一天只需65元便能享用三餐。無論是醫療健檢、日常生活或是各種家庭照護措施，以人為本的花蓮慈院都是同仁最大的靠山，為同仁提供強大的支持體系。透過人與人之間的關懷，花蓮慈院傾聽同仁的需求，根據同仁所處的不同人生階段，量身打造專屬的關懷措施，有歸屬感、有安全感，在職場與生活之間取得平衡，就能用健康的身心來守護更多的健康，與花蓮慈濟醫院約定好，要一起健康到老。

