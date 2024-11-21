衛福部遭爆3女司長涉霸凌　邱泰源：必要時成立專案小組調查

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

公部門霸凌案延燒，衛福部除了疾管署組長之外，立委加碼爆料有3名女性司長也涉及霸凌案件。衛福部長邱泰源今（21）日受訪表示，輿論案件衛福部都相當重視，且會勇於面對，已經被檢舉或者報導的案件，一定會一周內完成調查。不過有些案情時間久遠，還有涉及跨司署等問題，邱泰源強調，如果有必要將成立「部層級」的專案小組。

勞動部發生霸凌輕生案件引爆眾怒，網友爆料衛福部疾管署有「土皇帝」組長霸凌下屬，疾管署昨已宣布成立專案小組將於一周內完成調查。

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民眾黨立委陳昭姿今日進一步指出，就她了解，衛福部已有3名女性司長涉及霸凌，包含有陳情人指衛福部主任秘書兼社保司司長劉玉娟，她在健保署台北業務組任職時就對下屬長期霸凌。

另一名司長是在爆料粉專被揭露，陳昭姿請邱泰源調查其身份，已有網友點名是心健司長，現在則已經轉任健保署。最後是其他委員辦公室接獲，一名社政領域司長也涉霸凌。

邱泰源受訪表示，有關於輿論所提及事情，衛福部都會很重視，而且會勇於面對，對於已經被檢舉或者報導案件，一定會一周內完成調查；若屬實，要立即處理，若沒有這些問題，還是要對相關機制進行檢討與改進。他說，針對調查，有必要時也可能會成立次長層級專案小組來進行。