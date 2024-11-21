　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衛福部遭爆3女司長涉霸凌　邱泰源：必要時成立專案小組調查

▲▼衛福部長邱泰源 立法院衛環委員會 答詢 石崇良。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

公部門霸凌案延燒，衛福部除了疾管署組長之外，立委加碼爆料有3名女性司長也涉及霸凌案件。衛福部長邱泰源今（21）日受訪表示，輿論案件衛福部都相當重視，且會勇於面對，已經被檢舉或者報導的案件，一定會一周內完成調查。不過有些案情時間久遠，還有涉及跨司署等問題，邱泰源強調，如果有必要將成立「部層級」的專案小組。

勞動部發生霸凌輕生案件引爆眾怒，網友爆料衛福部疾管署有「土皇帝」組長霸凌下屬，疾管署昨已宣布成立專案小組將於一周內完成調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民眾黨立委陳昭姿今日進一步指出，就她了解，衛福部已有3名女性司長涉及霸凌，包含有陳情人指衛福部主任秘書兼社保司司長劉玉娟，她在健保署台北業務組任職時就對下屬長期霸凌。

另一名司長是在爆料粉專被揭露，陳昭姿請邱泰源調查其身份，已有網友點名是心健司長，現在則已經轉任健保署。最後是其他委員辦公室接獲，一名社政領域司長也涉霸凌。

邱泰源受訪表示，有關於輿論所提及事情，衛福部都會很重視，而且會勇於面對，對於已經被檢舉或者報導案件，一定會一周內完成調查；若屬實，要立即處理，若沒有這些問題，還是要對相關機制進行檢討與改進。他說，針對調查，有必要時也可能會成立次長層級專案小組來進行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／勞動部員工輕生亡　勞檢稽查結果出爐
謝宜容是老牌醬油家族成員　已第三代接手！鄰居曝互動情形
快訊／台中工地爆炸！　2人遭電擊倒地
靜宜女大生為愛赴緬！「懷孕8個月遭拘留」　照片曝光
高凌風女兒拍陸劇露超兇身材！　網認出台灣腔
林家正下跪姿傳球「一次殺2個」　球迷嗨：雙殺守備帥慘！
「一字之差」遭出征　御鼎興已蒐證！擬採法律行動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衛福部遭爆3女司長涉霸凌　邱泰源：必要時成立專案小組調查

百億圓夢基金「助青年MLB交流、學廚藝」　教部：表現欠佳可追回

現金放大術物調券再次開跑　各場域人潮湧現快速領取

金魚藝術展涉虐待動物！32動團連署要求撤展　喊話網紅別去

獨／江振誠進軍高雄樂當摘星推手　「倒數退休中」不再開店

日本鐵道專家花6年紀錄台灣鐵路發展　新書發表「盼成為教科書」

「一字之差」遭捲霸凌案！御鼎興：完成蒐證不排除法律行動

原本沒人關注「謝宜容為何燒起來」　4大火苗曝光：激怒所有人

冬衣拿出來！下周2天估可達冷氣團等級「會很有冬天感」

林家正7局下跪姿傳球「一次殺2個」！　球迷嗨：雙殺守備帥慘

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

長針眼阿嬤唸神奇咒語　用衣角掃過隔天就消腫

衛福部遭爆3女司長涉霸凌　邱泰源：必要時成立專案小組調查

百億圓夢基金「助青年MLB交流、學廚藝」　教部：表現欠佳可追回

現金放大術物調券再次開跑　各場域人潮湧現快速領取

金魚藝術展涉虐待動物！32動團連署要求撤展　喊話網紅別去

獨／江振誠進軍高雄樂當摘星推手　「倒數退休中」不再開店

日本鐵道專家花6年紀錄台灣鐵路發展　新書發表「盼成為教科書」

「一字之差」遭捲霸凌案！御鼎興：完成蒐證不排除法律行動

原本沒人關注「謝宜容為何燒起來」　4大火苗曝光：激怒所有人

冬衣拿出來！下周2天估可達冷氣團等級「會很有冬天感」

林家正7局下跪姿傳球「一次殺2個」！　球迷嗨：雙殺守備帥慘

新北勞檢稽查北分署結果出爐！　疑有加班費給付不足情事恐罰100萬元

美113歲人瑞睡夢中離世！曝4大長壽秘訣：1點避免衰老

勞動部霸凌案延燒！女主播認也曾受害「列5點自保措施」：別不吭聲

開戰以來首度！　俄發射洲際彈道飛彈攻擊烏克蘭

要卓榮泰「果斷處理」勞動部霸凌案　朱立倫：別再官官相護

莊昕諺積極攻擊好球帶　王志煊拆彈保持「解決心態」

鄧惠文談AI「性表現」優於人類？思辨「AI伴侶」行不行

23歲「蛇蠍女大生」甜美長相曝！騙光59歲大叔37萬聘禮　轉頭撩男

【廣編】感念眾神庇佑！五股賀聖宮盛大舉辦謝土祈安清醮大典

7-11聖誕福袋集結10大人氣IP！史奴比、咖波超殺組　還抽名車金條

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

生活熱門新聞

台人熱情應援　網感動：超級大聲

公務員輕生　四叉貓肉搜出謝宜容名片

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

她拿停產20年「光學電話卡」退費成功

謝宜容沒經驗「卻空降分署長」！勞發署長答不出來

快訊／疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝！狂吼：為什麼改我的指令

中華隊5局上「滿壘大中計」！網戰翻

賴清德都道歉了！她「5字翻譯」謝宜容聲明

賈永婕連12次「假道歉、真炫耀」　101公器私用再發聲

被敲2分彈「黃子鵬臉上表情」　球迷心疼死：要掉淚了

免費電視平台　歡樂看台灣開播

台委戰只贏過2次！「上屆1強投還在」球迷嗨了

高雄百貨龍頭變貴婦百貨　3館進度曝

4縣市大雨特報！　下週冷氣團「北台灣濕冷」14℃

更多熱門

相關新聞

公務員之死　勞運人士王醒之：文官體系讓人發瘋、勞動部令人憤怒

公務員之死　勞運人士王醒之：文官體系讓人發瘋、勞動部令人憤怒

勞動部勞動力發展署北分署發生職員疑遭分署長謝宜容霸凌，選擇輕生的悲劇。後續勞動部調查報告，更是引起眾怒。對此，長期投入勞運的前基隆市議員王醒之20日表示，整個文官體系就是個讓人發瘋的勞動系統，某些基層部門工作量經常都是一人揹，是那種殺了我也做不好、做不完的事。他強調，如果公務人員可以組織工會，這樣的人命悲劇與職場扭曲不會這麼輕易發生了。

公務員輕生悲劇　台南藍軍批賴政府「冷血無情」

公務員輕生悲劇　台南藍軍批賴政府「冷血無情」

陳昭姿點名衛福部司長霸凌當事人否認　吹哨者再爆：就是她

陳昭姿點名衛福部司長霸凌當事人否認　吹哨者再爆：就是她

捲謝宜容風波　御鼎興：已蒐證擬採法律行動

捲謝宜容風波　御鼎興：已蒐證擬採法律行動

「一字之差」遭捲霸凌案！御鼎興發聲明了

「一字之差」遭捲霸凌案！御鼎興發聲明了

關鍵字：

霸凌公部門衛福部調查司長

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

連恩告別式「一世代全到了」

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

台人熱情應援　網感動：超級大聲

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

更多

最夯影音

更多

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面