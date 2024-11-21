公務員之死　勞運人士王醒之：文官體系讓人發瘋、勞動部令人憤怒

▲勞運人士王醒之。（圖／翻攝自Facebook／王醒之）

記者郭運興／台北報導

勞動部勞動力發展署北分署發生職員疑遭分署長謝宜容霸凌，選擇輕生的悲劇。後續勞動部調查報告，更是引起眾怒。對此，長期投入勞運的前基隆市議員王醒之20日表示，整個文官體系就是個讓人發瘋的勞動系統，某些基層部門工作量經常都是一人揹，是那種殺了我也做不好、做不完的事。他強調，如果公務人員可以組織工會，這樣的人命悲劇與職場扭曲不會這麼輕易發生了。

王醒之表示，自己氣得差點砸手機！這個事情當然要究責！但這已經不只是「職場霸凌被霸凌」的關係分辨問題了。

王醒之表示，問問基層公務人員，比方區公所，這種勞動強度比比皆是，有多少人半天或一天上不到一次廁所的？某些基層部門（特別是社政）工作量和要求經常都是一人揹，是那種殺了我也做不好、做不完的事。外加經常辱罵和攻擊的民眾、高分貝噪音、亂施壓的民代等。

王醒之認為，正因為職場中有壓迫性關係和壓迫性情境，才會有「社畜」這種字眼，而不是相對有尊嚴的「勞動者」。

王醒之直言，整個中華民國文官體系就是個讓人發瘋的勞動系統。不論什麼顏色執政，地下總統、地下院長、地下部長、地下市長什麼的一個決定後，高層負責大內宣，接下來層層下壓到地方基層執行，若是做不到，底下人就得負起責任圓謊。而多半時侯還只是為了頂頭長官私慾想升官、想討好。

王醒之批評，有太多人在藍綠政治的競爭中，試圖從這個案子「政治提款」也就算了，但勞動部記者會真心讓人憤怒。整場記者會除了無法回應是否為「職場霸凌」的問題外，自稱有社工專業背景的次長發言還往「病理化」方向引導，說全台灣每年多少人因為情緒困難問題、壓力紓解問題、挫折無法轉移而自殺，是整個社會要面對的問題云云，而這段典型的「責怪受害者」發言的同一時間，部長竟在旁邊低頭拭淚？就像是雇主刻意要把職業病說成是流行病一樣！

王醒之說，主掌全國勞動事務的勞動部用這種方式回應社會，讓人失望至極，次長竟然說要「積極建構社會自殺防治系統」？而不是說要破除勞動部欺下瞞上的組織文化、還給基層公務員健康友善的職場環境？這跟鴻海富士康當年加裝防墜網防止禁止員工跳樓自殺有什麼兩樣？

最後，王醒之強調，他相信，如果公務人員可以組織工會，這樣的人命悲劇與職場扭曲不會這麼輕易發生，立法委員除了究責外，應該要推動工會法第四條修法！

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