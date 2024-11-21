「台南市府有沒有謝宜容們？」　藍議員批賴政府冷血無情

▲台南市議會國民黨團指出，不論是勞工或公務員，請市府和各大企業照顧好每位辛苦付出的職場工作者，拒絕職場霸凌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部分署長謝宜容終於被免職，台南市議會國民黨團21日表示，這起公務員輕生悲劇，引起全民公憤，賴清德政府從頭到尾的處理過程，只讓外界看到『冷血無情、包庇、顢頇、推諉、有關係就是沒有關係』的無能。

台南市議會國民黨團指出，黨團關切每位職場工作者的人權和勞動權，不論是勞工或公務員，台南市政府團隊有謝宜容嗎？請台南市府和各大企業，啟動務實的查訪機制，照顧好每位辛苦付出的職場工作者，拒絕職場霸凌，更拒絕賴清德總統的『低薪做功德』！

國民黨團副書記長李中岑、發言人蔡育輝、方一峰、尤榮智、盧崑福、蔡宗豪、林燕祝、王家貞，怒批勞動部分署長謝宜容背景真的大如山，有人說是監察院長陳菊的人馬，從專員搭直升機高升為分署長，短短兩年能逼走81人，能力真是過人，讓人更覺得驚悚的是，公務員已被逼得輕生，居然不准消防局救護人員依標準行事，硬是要讓遺體坐輪椅，偽裝成還有生命跡象，賴清德政府還一再包庇謝宜容這樣冷血無情的人，直到全民怒火爆發，才站出來道歉，真的為時已晚。

台南市議會國民黨團指出，台灣只有2300萬人，民進黨執政無能，只會挑動世代對立、族群仇恨，民進黨執政這些年台灣被國際標註為毒品王國、詐騙王國，真的沒有國際形象可言，霸凌事件還層出不窮，霸凌事件的嚴重性不只在學校，有學生被殺，複雜的職場更是容易看到『造謠生事、黑函滿天飛、咆哮摔東西』，有靠山的每天輕鬆過日，沒靠山的就像勞動部這位自殺的公務員，『做到流汗，卻被嫌到流涎』。

台南市議會國民黨團表示，黨團關切每位職場工作者的人權和勞動權，不論是勞工或公務員，他們要問：「台南市府有沒有謝宜容們？」。黨團曾經處理過台南市環保局霸凌員工事件，導致這名女性員工身心受創，還要發布不自殺聲明自保，黨團嚴厲譴責民進黨這些酬庸、有靠山的人進入公務單位後，藉勢藉端、為所欲為，成為爐碴、光電黑金盤根錯節的一環。

台南市議會國民黨團更關心400多萬名勞工薪水不到3萬元問題，不知道賴清德政府可曾聆聽基層勞工心聲，希望將40年來從未調整的勞基法加班費率，從現行的3分之1，調高到2分之1或1倍，加班也只能1比1換補休，低薪、物價飆漲，不敢結婚生子，買不起房，光是放眼亞洲，台灣勞工的低薪，根本就是未開發中國家水準，賴清德總統在當行政院長時居然還說，『低薪就當做功德』，無視台灣勞工悲歌問題，請全民跟賴清德總統說『不』！拒絕職場霸凌，更拒絕賴總統的『低薪做功德』！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995