陳昭姿點名衛福部司長霸凌當事人否認　吹哨者再爆：就是她

▲社會保險司主秘兼代理司長劉玉娟被點名涉職場霸凌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

政府單位霸凌案連環爆，民眾黨立法委員陳昭姿今（21日）質詢時點名衛福部主任秘書兼社保司長劉玉娟，指有匿名粉專的質疑她也有霸凌行為。對此，劉立即回應，「這不是我」；衛福部長邱泰源也說，被指控者的背景與劉不符。但陳說，質詢後進一步收到陳情，指劉確有霸凌行為，且過去擔任健保署台北業務組長時，把底下10幾個科長換光光，儼然是土皇帝。

陳昭姿說，自從勞發署謝宜容分署長霸凌案爆發，她也收到其他部會同仁的陳情，其中衛福部就有好幾件，當中一件就是關於衛福部主秘兼社會保險司代理司長劉玉娟，「有不只一位衛福部的同仁向我投訴，謝宜容做過的事，劉玉娟長期也有類似的言行」。

陳昭姿表示，上午質詢時，她當面質詢劉玉娟司長是否有霸凌同仁，劉司長矢口否認。但是在質詢結束後，有衛福部的基層同仁跑來跟助理說，「謝謝委員主持公道」，剛才本人也收到曾跟劉司長共事過的同仁傳訊表示，過去劉玉娟在擔任健保署台北業務組組長時，底下10幾個科長被她換光光，儼然是土皇帝。

陳昭姿說，卓榮泰院長已經下令，所有部會一周內徹查內部霸凌案，「請邱泰源部長好好去了解衛福部的狀況，冰凍三尺非一日之寒」。上午質詢時也同時提出匿名粉專投訴衛福部另一個單位的案件，請邱部長一併徹查，有霸凌問題的恐怕不只疾管署和社保司。

▲民眾黨立委陳昭姿稱收到霸凌陳情。（圖／翻攝自Facebook／陳昭姿）

