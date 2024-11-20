大展世代真功夫！全國製茶技術競賽　新北囊括冠亞季軍

▲坪林區林哲宇（右3）獲「2024全國部分發酵茶製茶技術競賽」條形組冠軍，代表新北奪下第12座冠軍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導茶農參加比賽，坪林區林哲宇獲「2024全國部分發酵茶製茶技術競賽」條形組冠軍，代表新北奪下第12座冠軍，為歷屆獲冠數最多縣市，今年推派參賽的5名青年茶師全數獲獎，充分展現新北青農力。另坪林區陳宥達、王盛翔及鄭佳宏於「2024全國機採茶菁技術競賽」榮獲冠軍，代表新北奪下首座冠軍。今（20日）於市政會議頒獻獎，新北市長侯友宜對茶農薪火相傳的真功夫表以肯定。

「全國部分發酵茶製茶技術競賽」由農業部茶及飲料作物改良場主辦，新北茶師歷年來技冠群雄，今年條形包種茶組共有17名選手參加，在2天1夜不眠不休的激烈競爭下，坪林區林哲宇精湛的製茶技術脫穎而出，為新北拿下第12座冠軍，同時坪林區白順楊、陳鈞傑獲得亞軍，坪林區白俊育、深坑區曾弘毅獲得季軍，新北5名青年茶師大展獨門絕活包攬獎臺，延續新北好茶真功夫。

▲冠軍林哲宇透過少量輕柔的翻動來控制整體茶菁走水、發酵的均勻度。

農業局表示，冠軍林哲宇年僅27歲，家中茶園傳至第3代，茶園面積近1公頃，年產量約2,000台斤，自國中便開始與家中長輩學習製茶，除了從小耳濡目染，平常也跟求學期認識的中南部茶師交流不同茶類的製作技術，今年第2度參加「新北市、臺北市113年度製茶技術競賽」便奪得特等獎，如今首度參與全國製茶技術競賽，一舉抱走全國冠軍。

林哲宇表示，全國製茶競賽當日是陰天，日照強度較低，茶菁走水緩慢，他將日光萎凋從平常不到1小時特別增長至2小時，並且將15公斤的茶菁分作3堆依序手動浪菁攪拌，透過少量輕柔的翻動來控制整體茶菁走水、發酵的均勻度，揉捻階段則時在茶菁初成條索便結束程序，以防揉捻過久造成發酵過度，令成品茶湯的苦澀味蓋過花香，加上最後從半夜2時至凌晨7時超過5小時費時費眼力的精心挑選75克茶樣，十分挑戰判斷力與意志力。

▲坪林區陳宥達、王盛翔及鄭佳宏於「2024全國機採茶菁技術競賽」榮獲冠軍，市長侯友宜頒獎鼓勵茶農。

新北選手不僅蟬聯製茶冠軍，同場推派的另外4位茶師亦協力包攬獎項，4人皆是坪林青年茶業發展協會的會員，凝聚返鄉青農的活力以推廣包種茶。競賽亞軍白順楊今年35歲、季軍白俊育37歲，是製茶第5代的坪林青農兄弟檔，兄弟本屆同場競技又同時獲獎，大展傳承百年的製茶技藝。

同獲競賽亞軍的坪林區陳鈞傑今年43歲，已經投入有機、友善耕作逾10年，本屆是第2度代表新北於全國製茶競賽獲獎。新北另一位競賽季軍是深坑區曾弘毅，連續兩年於雙北製茶競賽獲獎後，28歲首度參加全國製茶比賽便獲佳績。5位新北好手包攬本次全國製茶技術競賽近半數獎項，持續展現新北特色茶製茶技術，傳遞好茶味道。

▲坪林區陳宥達、王盛翔及鄭佳宏奪下「全國機採茶菁技術競賽」新北首座冠軍。

茶改場辦理「全國機採茶菁技術競賽」已邁入第3屆，今年全國各茶區19組57位選手中，坪林區陳宥達、王盛翔及鄭佳宏首次組隊參賽便展現優秀的技術與默契，齊力奪下新北於該賽事的首座冠軍。鄭佳宏分享，茶農們每逢茶季便會互相在鄰近茶園間支援採茶人力，逐年培養出合作默契。相較坪林多為坡地茶園，本屆比賽場地為平地茶園，雖行走方便，但是茶樹採摘面比較寬，需要來回一趟才能完成採收，採剪時要小心維持機器刀齒與地面的角度，以採收茶芽長度適中且均一的茶菁。

新北3位選手橫跨不同世代，為64、72、87年次，在異地作戰及時限壓力下，不僅兼顧採剪茶菁的品質與重量，採剪後的茶樹也維持良好狀況，為下一茶季的高品質茶菁提供妥適生長條件，顯示新北茶師世代間的教學相長、切磋傳承。

▲全國部分發酵茶製茶技術競賽亞軍白順楊、季軍白俊育，製茶第5代的坪林青農兄弟檔同場競技雙雙獲獎。

侯友宜表示，新北茶師今年度連獲2項全國賽冠軍值得肯定，良好的製茶環境及茶師手藝造就新北好茶，為保障消費者購買臺灣安全且優質的茶品，市府攜手與茶農持續精進製茶技術，維護包種茶獨特的技術傳承，推動青農返鄉承接茶業，提升新北茶產業發展及市場競爭力。

農業局表示，本市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，新生代的製茶高手輩出，展露青農活力，並提供優質、安全的茶品，體現「新北好茶」的安心美味。更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

▲季軍曾弘毅今年28歲，首度參加全國賽即獲佳績。

▲全國製茶技術競賽新北囊括冠亞季軍 ，市長侯友宜頒獎鼓勵茶農。