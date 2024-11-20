　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大展世代真功夫！全國製茶技術競賽　新北囊括冠亞季軍

▲全國製茶技術競賽　新北囊括冠亞季軍。（圖／新北市農業局提供）

▲坪林區林哲宇（右3）獲「2024全國部分發酵茶製茶技術競賽」條形組冠軍，代表新北奪下第12座冠軍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導茶農參加比賽，坪林區林哲宇獲「2024全國部分發酵茶製茶技術競賽」條形組冠軍，代表新北奪下第12座冠軍，為歷屆獲冠數最多縣市，今年推派參賽的5名青年茶師全數獲獎，充分展現新北青農力。另坪林區陳宥達、王盛翔及鄭佳宏於「2024全國機採茶菁技術競賽」榮獲冠軍，代表新北奪下首座冠軍。今（20日）於市政會議頒獻獎，新北市長侯友宜對茶農薪火相傳的真功夫表以肯定。

「全國部分發酵茶製茶技術競賽」由農業部茶及飲料作物改良場主辦，新北茶師歷年來技冠群雄，今年條形包種茶組共有17名選手參加，在2天1夜不眠不休的激烈競爭下，坪林區林哲宇精湛的製茶技術脫穎而出，為新北拿下第12座冠軍，同時坪林區白順楊、陳鈞傑獲得亞軍，坪林區白俊育、深坑區曾弘毅獲得季軍，新北5名青年茶師大展獨門絕活包攬獎臺，延續新北好茶真功夫。

▲全國製茶技術競賽　新北囊括冠亞季軍。（圖／新北市農業局提供）

▲冠軍林哲宇透過少量輕柔的翻動來控制整體茶菁走水、發酵的均勻度。

農業局表示，冠軍林哲宇年僅27歲，家中茶園傳至第3代，茶園面積近1公頃，年產量約2,000台斤，自國中便開始與家中長輩學習製茶，除了從小耳濡目染，平常也跟求學期認識的中南部茶師交流不同茶類的製作技術，今年第2度參加「新北市、臺北市113年度製茶技術競賽」便奪得特等獎，如今首度參與全國製茶技術競賽，一舉抱走全國冠軍。

林哲宇表示，全國製茶競賽當日是陰天，日照強度較低，茶菁走水緩慢，他將日光萎凋從平常不到1小時特別增長至2小時，並且將15公斤的茶菁分作3堆依序手動浪菁攪拌，透過少量輕柔的翻動來控制整體茶菁走水、發酵的均勻度，揉捻階段則時在茶菁初成條索便結束程序，以防揉捻過久造成發酵過度，令成品茶湯的苦澀味蓋過花香，加上最後從半夜2時至凌晨7時超過5小時費時費眼力的精心挑選75克茶樣，十分挑戰判斷力與意志力。

▲全國製茶技術競賽　新北囊括冠亞季軍。（圖／新北市農業局提供）

▲坪林區陳宥達、王盛翔及鄭佳宏於「2024全國機採茶菁技術競賽」榮獲冠軍，市長侯友宜頒獎鼓勵茶農。

新北選手不僅蟬聯製茶冠軍，同場推派的另外4位茶師亦協力包攬獎項，4人皆是坪林青年茶業發展協會的會員，凝聚返鄉青農的活力以推廣包種茶。競賽亞軍白順楊今年35歲、季軍白俊育37歲，是製茶第5代的坪林青農兄弟檔，兄弟本屆同場競技又同時獲獎，大展傳承百年的製茶技藝。

同獲競賽亞軍的坪林區陳鈞傑今年43歲，已經投入有機、友善耕作逾10年，本屆是第2度代表新北於全國製茶競賽獲獎。新北另一位競賽季軍是深坑區曾弘毅，連續兩年於雙北製茶競賽獲獎後，28歲首度參加全國製茶比賽便獲佳績。5位新北好手包攬本次全國製茶技術競賽近半數獎項，持續展現新北特色茶製茶技術，傳遞好茶味道。

▲全國製茶技術競賽　新北囊括冠亞季軍。（圖／新北市農業局提供）

▲坪林區陳宥達、王盛翔及鄭佳宏奪下「全國機採茶菁技術競賽」新北首座冠軍。

茶改場辦理「全國機採茶菁技術競賽」已邁入第3屆，今年全國各茶區19組57位選手中，坪林區陳宥達、王盛翔及鄭佳宏首次組隊參賽便展現優秀的技術與默契，齊力奪下新北於該賽事的首座冠軍。鄭佳宏分享，茶農們每逢茶季便會互相在鄰近茶園間支援採茶人力，逐年培養出合作默契。相較坪林多為坡地茶園，本屆比賽場地為平地茶園，雖行走方便，但是茶樹採摘面比較寬，需要來回一趟才能完成採收，採剪時要小心維持機器刀齒與地面的角度，以採收茶芽長度適中且均一的茶菁。

新北3位選手橫跨不同世代，為64、72、87年次，在異地作戰及時限壓力下，不僅兼顧採剪茶菁的品質與重量，採剪後的茶樹也維持良好狀況，為下一茶季的高品質茶菁提供妥適生長條件，顯示新北茶師世代間的教學相長、切磋傳承。

▲全國製茶技術競賽　新北囊括冠亞季軍。（圖／新北市農業局提供）

▲全國部分發酵茶製茶技術競賽亞軍白順楊、季軍白俊育，製茶第5代的坪林青農兄弟檔同場競技雙雙獲獎。

侯友宜表示，新北茶師今年度連獲2項全國賽冠軍值得肯定，良好的製茶環境及茶師手藝造就新北好茶，為保障消費者購買臺灣安全且優質的茶品，市府攜手與茶農持續精進製茶技術，維護包種茶獨特的技術傳承，推動青農返鄉承接茶業，提升新北茶產業發展及市場競爭力。

農業局表示，本市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，新生代的製茶高手輩出，展露青農活力，並提供優質、安全的茶品，體現「新北好茶」的安心美味。更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

▲全國製茶技術競賽　新北囊括冠亞季軍。（圖／新北市農業局提供）

▲季軍曾弘毅今年28歲，首度參加全國賽即獲佳績。

▲全國製茶技術競賽　新北囊括冠亞季軍。（圖／新北市農業局提供）

▲全國製茶技術競賽新北囊括冠亞季軍 ，市長侯友宜頒獎鼓勵茶農。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►走私近9百公斤愷他命！運毒集團漁船送貨入台遭逮　18人羈押禁見

►保一警援交14歲少年！還跟同事炫耀「O未成年」　花2000洩慾慘了

►營養午餐有蟲蠕動！無良廠商買國外雞腿充國產騙獎金　4人被起訴

►基隆男跳進化糞池「全身沾滿大便」！警消水柱幫洗澡　背後原因曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中預售案驚見單價127萬元成交
勞動部霸凌害命案「關鍵在因果」　律師：一堆人用直覺看事情
謝宜容被爆娘家是雲林望族！御鼎興喊冤「根本不認識」
快訊／謝宜容霸凌　勞動部考績會：2大過免職
李千娜「半夜胸口劇痛」送急診！
謝宜容霸凌害輕生！　扯在往生室「通靈」：死者感謝給很多愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣部落觀光嘉年華11／29-12／1登場　七國家風景區齊推部落觀光

大展世代真功夫！全國製茶技術競賽　新北囊括冠亞季軍

新北三峽長福橋人行便橋　11／21起通行延長3小時

新北兒少家外安置服務感恩會　侯友宜感謝溫暖照亮孩子的心

新北金志獎績優志工表揚　侯友宜感謝無私奉獻

新北美術館、氣象站獲國家建築金質獎　市政會議獻獎分享榮耀

佳節美食逗陣來　台南教育局邀專業主廚秀廚藝學校午餐來過節！

國寶漢寶德逝世10周年　世界宗教博物館紀念特展開幕

偏鄉牙疼苦等不到醫師　屏東仁和村長：外籍學歷醫補缺口可為解方

大武警關懷協助　日籍男子環島圓夢

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

台灣部落觀光嘉年華11／29-12／1登場　七國家風景區齊推部落觀光

大展世代真功夫！全國製茶技術競賽　新北囊括冠亞季軍

新北三峽長福橋人行便橋　11／21起通行延長3小時

新北兒少家外安置服務感恩會　侯友宜感謝溫暖照亮孩子的心

新北金志獎績優志工表揚　侯友宜感謝無私奉獻

新北美術館、氣象站獲國家建築金質獎　市政會議獻獎分享榮耀

佳節美食逗陣來　台南教育局邀專業主廚秀廚藝學校午餐來過節！

國寶漢寶德逝世10周年　世界宗教博物館紀念特展開幕

偏鄉牙疼苦等不到醫師　屏東仁和村長：外籍學歷醫補缺口可為解方

大武警關懷協助　日籍男子環島圓夢

先生收藏2千多張電話卡！放20年拚增值　退費金額超驚人

搭起橋樑促進社會共融！更生保護會獲「社會共融領袖獎」

謝京穎嫁張書偉半年喜曬「小腹微凸照」！　羞喊：最好的安排

台灣部落觀光嘉年華11／29-12／1登場　七國家風景區齊推部落觀光

「乳液面膜」保濕法正夯！　女星田中美奈實肌膚亮到會發光

勞動部霸凌害命案「關鍵在因果」　律師：一堆人用直覺看事情

大展世代真功夫！全國製茶技術競賽　新北囊括冠亞季軍

謝宜容被爆娘家是雲林望族！御鼎興喊冤「根本不認識」：家中僅2男

快訊／謝宜容涉霸凌　勞動部考績會：2大過免職

楊哲首開唱「嘉賓全是女的」　還密邀大咖天后...不怕老婆吃醋

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

地方熱門新聞

最低工資明年上路　雇主完善配套勿違法遭罰

從「媽媽」做回自己　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

李多慧開箱新北歡樂耶誕城　夢幻神秘光影場景超好拍

高鐵台南站將建空橋接三井outlet　遭質疑圖利

「雞狗乖」竹雞疑遭獵殺販賣

11歲童外出未歸　潮州警1小時後找回

金山吃花蟹4隻6000！客嚇：以後吃龍蝦

青春雲林演唱會　11/29重磅登場

2025台灣燈會　綠營批市府預算細項說明不清

政院核定紅單補助85%　花蓮0403災民終可重建家園

表揚績優里守望相助隊　侯友宜盼公私協力守護鄰里

雲林烏魚季來臨！季風加成「肥美品質佳」

偏鄉牙疼等嘸醫　村長：外籍學歷醫可為解方

快訊／草屯鎮長簡景賢猝死辦公室　享壽65歲

更多熱門

相關新聞

新北三峽長福橋人行便橋　11／21起通行延長3小時

新北三峽長福橋人行便橋　11／21起通行延長3小時

「三峽河長福橋改建工程暨周邊環境營造」施工構台鋪設人行便橋於11月15日開放通行後，縮短民眾往返三峽河兩岸繞路時間約15分鐘，許多民眾反應希望開放時段可再延長。新北水利局表示，為符合市民期待，自明（21日）起，調整開放時間上午7點至晚上7點，以滿足在地通行需求。

新北兒少家外安置服務感恩會　侯友宜感謝溫暖照亮孩子

新北兒少家外安置服務感恩會　侯友宜感謝溫暖照亮孩子

新北金志獎績優志工表揚　侯友宜感謝無私奉獻

新北金志獎績優志工表揚　侯友宜感謝無私奉獻

國寶漢寶德逝世10周年　宗博館紀念特展開幕

國寶漢寶德逝世10周年　宗博館紀念特展開幕

奥客打亂母親大餐！74歲老闆氣到1刀刺死他

奥客打亂母親大餐！74歲老闆氣到1刀刺死他

關鍵字：

新北製茶侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

王仁甫女兒18歲了！

獨家大根出面談小孩這次不忍了

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

勝騎士返委辦簽證 教頭點名2投對台灣

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

快訊／歐陽妮妮公開寶寶性別「氣球一戳破哭了」

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

謝宜容超硬身家曝！一路高升被封「公關高手」

涉霸凌下屬 謝宜容：我沒要辭職

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面