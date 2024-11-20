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新北金志獎績優志工表揚　侯友宜感謝無私奉獻

▲新北金志獎表揚18萬志工。（圖／新北市社會局提供）

▲第14屆金志獎共表揚8個績優志工團隊、20組績優志工家庭獎志工、50位績優志工獎志工及50位65歲以上耆心獎志工。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（20日）出席第14屆金志獎表揚典禮，頒獎表揚新北市績優志工、績優志工團隊、績優志工家庭及耆老志工，感謝所有志工與團隊的奉獻，期盼凝聚更多正向力量，互相扶持推動社會向前走。

侯友宜表示，新北市志工超過18萬人，共有2216隊志工團隊，皆為全台最多，他們助人為樂，為這塊土地奉獻愛心，將志願服務、公民參與的精神傳遞到社會各個角落。他提到，新北市金志獎特別頒發「耆心獎」，感謝許多從職場退休的長輩投身志工行列，祝福從事社會服務的志工長輩們都愈加健康快樂。

▲新北金志獎表揚18萬志工。（圖／新北市社會局提供）

▲侯友宜出席第14屆金志獎表揚典禮，表揚績優志工暨團隊。

榮獲績優志工獎的邱月嬌女士及榮獲績優志工家庭的林弘文、林王鳳珍、林惠玉一家人也分別分享經驗，邱女士投身志工服務25年，她提到，從事志工以來，從犧牲奉獻到充滿感動，讓他自身從服務中找到快樂；林弘文女士分享，起初他個人以家長身份加入國小志工隊，孩子長大後，她找父母一起投入志工服務，很開心能跟父母一起照顧學校的孩子們。侯友宜感謝邱女士及林女士一家樹立志工典範，他提到自己離開職場後也將投身志工，持續為家園服務。

社會局表示，本屆金志獎共表揚8 個績優志工團隊、20組績優志工家庭獎志工、50位績優志工獎志工及50位65歲以上耆心獎志工，服務類別涵括社會福利、教育文化、衛生保健、消防救難、環境保護、城鄉發展、警政業務、勞工服務、交通服務、農業服務、財稅業務、民政及地政業務等範疇，展現志工夥伴們在不同服務領域發揮長才的多元成果。

▲新北金志獎表揚18萬志工。（圖／新北市社會局提供）

▲侯友宜感謝所有志工與團隊的奉獻。

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